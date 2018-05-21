Antalyalı çiftçinin erken buğday hasadı sevinci hüsrana döndü

Daha buğday hasadını yapamadan biçerdöverden çıktığı iddia edilen yangın ile 40 bin TL yakın zarar eden köylüler ise derin üzüntü yaşadı.

Yangın Aksu İlçesi Çalkaya Mahallesi Tahtabelen Mevkiinde meydana geldi. Mahallede yaşayan vatandaşlar bugün buğday tarlalarında hasat yaptırmak için bir biçerdöver sahibi ile anlaştı. Bugün sabah saatlerinde hasada başlayan biçerdöverden hasat esnasında iddiaya göre bir anda ateş çıktı. Biçerdöverin bıçaklarında çıkan ateş, önce buğday tanelerini tutuşturdu. Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahallede yaşayan vatandaşlar da traktörlerinin arkasına taktıkları ilaç pompaları ile yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 50 dönüme yakın hasat edilmemiş buğday tarlası küle döndü.

Buğday hasadı alamadan yangının külü ile karşı karşıya kalan arazi sahipleri ise hayatlarının şokunu yaşadı. Yaşadıkları şokun etkisinden kurtulamayan vatandaşlara bir kadının su vermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Arazi sahipleri 40 bin liraya yakın zararlarının olduğunu ifade etti. Yangında zarar gören biçerdöver ise küle dönmekten son anda vatandaşalar tarafından kurtarıldı.