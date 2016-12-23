Antalyalı karavancılar yeni yönetimi seçti

Antalya Kamp ve Karavan Derneği olağan genel kurul toplantısı Kadınlar Plajı’nda yapıldı.

Karavanlarıyla Kadınlar Plajı’nda kamp yapan karavancılar, kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda, dernek üyelerinin karavanlarıyla yaptıkları gezilerdeki fotoğraflardan oluşan slayt gösterisi sonuldu. Kahvaltının ardından başlayan genel kurul toplantısında, bir önceki yönetimde görev yapan Cengiz Kaya, Fatih Özdel ve Ali Demirkol yeniden aday olmayacaklarını bildirdiler.

Dernek Başkanı Leyla Özdağ, toplantıda, bir önceki dönemde gerekleştirilen faaliyetleri özetledi. Özdağ, "Birlikteliklerimizi kuvvetlendirmek için şehrimize yakın yerlerde (Tekirova, Bayatbademleri, Yazılı kanyon, Beldibi Reis Camping’te etkinlikler yaptık. Dernek amblemli şapka ve tişörtler yaptırdık. Döşemealtı Belediye Başkanlığı, Orman işletme Müdürlüğü ile kamp yerleri yapımı konusunda görüşmeler yaptık. 2014 Nisan ayında Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptık" dedi.



’Alternatif Turizmde Karavan Turizmin Tutturulması’ projesi

Leyla Özdağ, Antalya Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi’nin ’Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı’na katıldığına değinerek, şöyle devam etti:

"Akademik boyutta aldığım bu dersten sonra sizlerle Facebook’tan da paylaştığım üzere, hedefim Türkiye’de ’Alternatif Turizmde Karavan Turizmin Tutturulması’ konulu proje hazırlama girişiminde bulunmaktı. Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım ve Federasyon ile de her aşamada paylaştım. Tüm bakanlıklardaki AB uzmanlarını şehrimize davet etmek ve farkındalık yaratmak istedim. Öncesinde Yönetim Kurulu üyelerimiz ile Döşemealtı Belediye Başkanı ile görüşüp sponsor olmaları sözünü aldık. Bu konuda daha da kuvvetli olmak için AB uzmanlarını kamu kurumlarından gidecek bir yazıyla davet etmenin daha verimli olacağı görüşü ve hevesiyle Antalya’daki Avrupa Birliği Koordinatörüne Başkan Yardımcımız Bünyamin Tokmak ile giderek toplantı yaptık. Aldığımız bilgiler çalışmamızın devamını getirmemize engel oldu. Bu programa katılmamız bize sadece derneğimizi kamu kurumlarında tanıtmak ve derneğimiz adına katılım belgesi almak oldu."

Leyla Özdağ, 2014-2016 döneminde derneğe 27 üyenin katıldığını da sözlerine ekledi.



Yeni yönetim

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Yeni Yönetim Kurulu Leyla Özdağ (Başkan), Bünyamin Tokmak (Başkan Yardımcısı), Selahattin Kumlu, Haşim Arıkan ve Serdar Kençebay’dan oluştu.

Denetim Kurulu’na ise Erdeniz Özköylü, Yakup Küçükçiloğlu ve Sabiha Özdel seçildi.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) delegeliklerine de Cantekin Tülümen, Uğur Ergur, Adem Avcı, Ali Demirtaş, Halit Yücel ve Ahmet Yalçın Ateş seçildiler.