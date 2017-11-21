25 TL’ye yükselirken Sarılar mahallesindeki bir market 60 kuruştan aynı gramajda ekmek satışına başladı.

1 TL’den satılan ekmeğin 1.25 TL’ye çıkmasına Manavgat’ta bazı marketçiler tepki göstermiş, bir market ise Serik’ten ekmek getirerek 1 TL’den satmaya başlamıştı. İlçede fırıncıların yaptığı zammın ardından ekmek 1.23 tl’ye çıkartılınca duruma tepki gösteren Market ekmeği 60 Kuruştan müşterilerine satmaya başladı. Sarılar mahallesinde yaşayan vatandaşlar, Manavgat’ta 1 ekmek alacağı para ile Sarılar mahallesinde 2 ekmek aldığı gibi 100 kuruş ta para üstü alıyor. Sarılar’da ekmeğin 60 kuruştan satıldığını öğrenen bir çok kişi yakın mahallelerden ekmek almak için Sarılar’da bulunan Market’e gitmeye başladı.

Sarılar Mahallesi’nde Market’in yanı sıra bir başka fırın da zamma tepki olarak ekmeği 750 kuruştan satmaya başladı.

Sarılar’a yakın mahallelerde yaşayan ve Sarılar’da ekmeğin 600-750 kuruştan satıldığını öğrenen vatandaşlar, bu duruma bir anlam veremediklerini, Sarılar’da satış yapan market ve fırının da sattığı ekmekten para kazandığını belirterek zamma tepki gösterdiler.