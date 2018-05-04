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04 Mayıs 2018 09:53

Antalyalı öğrenciler Başbakan Yıldırım ile görüştü

Antalya’nın Finike Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri Ankara gezisi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret etti.

Antalyalı öğrenciler Başbakan Yıldırım ile görüştü

04 Mayıs 2018 09:53

Öğrenciler ziyaret kapsamında Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldiler.


İlkokul öğrencilerini TBMM’ de AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve İbrahim Aydın misafir etti. Meclis Genel Kurulunu, 15 Temmuz Darbe Girişimiminde bombalanan yerleri gezen öğrenciler, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve İbrahim Aydın ile bir araya gelerek meclis bahçesinde sohbet ettiler.


Başbakanla görüştüler


Meclis ziyaretinde öğrenciler, Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldiler. Öğrenciler ile sohbet eden Başbakan Binali Yıldırım, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile de sohbet etme fırsatı buldular.


Antalya Milletvekili Atay Uslu çocuklarla yaptığı sohbette "İlkokul, ortaokul eğitimimi yaptığım okullardan öğrencilerin ziyaretime gelmesi beni duygulandırdı. Sizlerin enerjisi, birikimi umudumuzu daha da büyütüyor, milletimizi medeniyet hedeflerimize yakınlaştırıyor. İnşallah siz gençler bayrağımız daha yükseklere dikeceksiniz. Sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz." dedi.




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