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20 Kasım 2017 12:39

Antalyalı Öğrenciler TBMM’de

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Muratpaşa ilçesinden öğrencileri ağırladı.

Antalyalı Öğrenciler TBMM’de

20 Kasım 2017 12:39


Muratpaşa ilçesi’nde eğitim veren özel bir kolejin öğrencileri TBMM’de Antalya Milletvekili Atay Uslu’yu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Uslu, seçilme yaşının 18’e indiğini hatırlattı. Gençlere güvendiklerini belirten Uslu, gençleri artık ziyaretçi olarak değil milletvekili olarak da mecliste göreceklerini söyledi.


15 Temmuz Hain Darbe girişimi sırasında bombalanan yerleri öğrencilere gösteren Milletvekili Uslu, “Bizim kırmızı çizgilerimiz bellidir. Vatanımız, Milletimiz, Devletimiz, Bayrağımız Tekdir. Hürriyetimiz, Bağımsızlığımız, Bayrağımızın göklerde dalgalanması, ezanımızın gök kubbede yankılanması bizim kırmızı çizgilerimizdir” dedi.




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