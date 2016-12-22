Antalyalı şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı

Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab bölgesinde şehit düşen Uzman Onbaşı Ali Yılmaz’ın Antalya’daki annesinin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab’da düzenlenen saldırıda şehit düşen 26 yaşındaki Uzman Onbaşı Ali Yılmaz’ın, acı haberi Antalya’da yaşayan annesi ve yakınlarını hüzne boğdu. Anne babası ayrı olan şehidin Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi’nde yaşayan annesi Aynur Akgün’ün evine dev Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Baba Mithat Akgün ve şehidin yakınları evde taziyeleri kabul etti. Şehidin acı haberi ise dün Burdur’un Karamanlı İlçesi Hürriyet Mahallesi’nde oturan dedesi Abdullah Avcı ve dayısı Ali İhsan Avcı’ya verilmişti. Şehit Ali Yılmaz’ın geçen Şubat ayında Emine Zengin ile nişanlandığı ve 3 ay sonrada düğününün olacağı kaydedildi. Şehit Yılmaz’ın Gaziantep’teki cenazesinin bugün Antalya’ya getirileceği öğrenildi. Yarın, Çankaya Mahallesi Uyaroğlu Camin’de kılınacak cenaze namazının ardından şehidin naaşı Uncalı Şehitliğinde toprağa verileceği belirtildi.

Yılmaz’ın, 1. Komando Tugayı(Kayseri Hava İndirme Tugayı) 4. Tabur 1. Bölük 60 mm cephaneci olarak görev yaptığı öğrenildi.