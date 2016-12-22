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22 Aralık 2016 11:33

Antalyalı Turizmciden ‘’Halep’e Umut ol’’ sloganıyla yardım kampanyası

Antalyalı Turizmciden ‘’Halep’e Umut ol’’ sloganıyla yardım kampanyası

22 Aralık 2016 11:33

Spice hotel yönetim kurulu üyesi turizmci Diyar İçkale Gültekin Halep’te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmalarının mümkün olmadığını belirterek bu kapsamda Spice hotel yönetim kurulu olarak ‘’ Halep’e Umut ol’’ sloganıyla bir yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.
Yardım kampanyasıyla alakalı açıklamalarda bulunan Gültekin ’’ Halep’te yüz binlerce insanı yakıyorlar,yıkıyorlar adeta katlediyorlar çocuklar ölüyor Halepli anneler kan ağlıyor. Halep’te yaşanan bu insanlık dramı tüm Dünya’nın gözü önünde meydana geliyor Ülkemiz ,Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve vatandaşlarımız dışından kimse çıkıp da bu vahşete bir son verin demiyor inanın Halep’te yaşananlar insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir’’. dedi.
Halep’te yaşanan tüm gelişmeleri ilk günden itibaren yakinen takip ettiklerini belirten Gültekin hotel yönetimi olarak otelbünyesinde Halep için bir yardım kampanyası düzenlemeye karar verdiklerini belirterek ‘’ Halep’e Umut ol’’sloganıyla personelimizin’de katkılarıyla yardımlarımızı toplamaya başladık kuru gıda,kıyafet ,çocuk maması,çocuk bezi gibi acil lazım olan ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlarımızı bu hafta sonunda toplanan diğer yardımlarla beraber Kızılay Antalya şubesi yetkililerine teslim etmeyi planlıyoruz. Umarım Halep’te yaşanan bu zulüm bir an önce son bulur ’ diye konuştui.



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