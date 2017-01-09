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09 Ocak 2017 10:23

Antalyalı vatandaşların sosyal medyada kar heyecanı

Antalyalı vatandaşların sosyal medyada kar heyecanı

09 Ocak 2017 10:23

Antalya’da gece saatlerinde havanın soğuması ile yere düşen sulu beyaz tanecikler, sosyal medyada kent merkezine kar yağıyor heyecanın yaşanmasına neden oldu. Bir çok sosyal medya kullanıcısı Antalya’ya uzun zaman sonra ilk defa kar yağdığının fotoğraflarını paylaştı.
Antalya’da yaşayan vatandaşlar geçtiğimiz günlerde Antalya kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kepez ve Döşemealtı ilçelerini beyaza bürünmesinin ardından bu kez dün gece kent merkezine kar yağdığının heyecanını yaşadı. Gece saatlerinde havanın 3 dereceye kadar düştüğü Antalya kent merkezinde gökyüzünden düşen beyaz tanecikleri gören sosyal medya kullanıcıları, yıllar sonra kent merkezine kar yağmasının heyecanını yaşadı. Birçok twitter kullanıcı ise düşen beyaz tanecikleri paylaşarak, kent merkezine kar yağıyor dedikodusunun yayılmasına neden oldu. Paylaşımlardan bazıları şöyle: “An itibariyle Antalya merkeze kar yağıyor, Ben yanlış görüyorum yoksa şu an gerçekten Antalya’ya kar mı yağıyor öyle tepelere falan değil baya bildiğin göbeğine? Çevremde kar yağdığı için halay çeken arkadaşlarım var sanki Sivas değil Mersin Antalya, Şuan Antalya merkeze de kar yağıyor bilin istedim”.



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