Antalyalılar Cumhuriyet Bayramı'nı Yalın'la kutladı

En sevilen şarkılarını Antalyalılar için seslendiren Yalın, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Antalyalılara muhteşem bir akşam yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı Konserinde sevilen sanatçı Yalın sahne aldı. “Cumhuriyetimizin 95'inci yılını hep birlikte, el ele gönül gönüle kutlayalım” çağrısı yapan Büyükşehir Belediyesi'nin davetine on binlerce Antalyalı eşlik etti. Ünlü pop yıldızı Yalın geçmişten günümüze sevilen şarkılarını Antalyalılarla birlikte söyledi. Cumhuriyet Bayramı konserinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel de Antalyalıları yalnız bırakmadı.

Cumhuriyeti birlikte yaşatacağız

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel ile birlikte sahneye çıkarak Antalyalıları selamladı. Konserde Menderes Türel, “Sevgili Antalyalılar Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Böylesine anlamlı bir günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ne kadar minnet duysak, ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları kurdular, bizlere emanet ettiler. Hep birlikte yaşatacağız, Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Gazi'nin bizlere çizdiği muasır medeniyet çizgisinin üzerine çıkmak için çok çalışıyoruz, çok çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi bu topraklardaki son şaheserimiz olan Cumhuriyete hep birlikte sahip çıkacağız. Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun” dedi. Başkan Türel konuşmasının ardından eşi Ebru Türel, Vali Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte ünlü sanatçıya çiçek takdim etti.

Yalın'dan övgü

Konseri Antalyalılarla birlikte izleyen, şarkılara eşlik eden Vali Karaloğlu ve Başkan Türel'i gören Yalın ise “Bazı illerde görüyorum, protokol ve halk farkı yerlerden konserleri takip ediyor. Hatta protokol yüzünden insanlar konseri izleyemiyor. Buradaki tablo çok güzel. Başkanımız ve Valimiz halkın içinde konseri izliyor. Çok mutlu oldum” dedi.