Antalya’nın 14 milyon turist hedefini sonbahar rakamları belirleyecek

Dolayısıyla sezonun gidişatıyla ilgili gösterge Eylül, Ekim ve Kasım aylarında netleşecek" dedi.

Turizm sezonunun geçtiğimiz yıl Temmuz ayına göre yüzde 25’lik büyümeye gittiğini ifade eden AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, büyümenin kaynağında olan pazarların Rusya ve Almanya olduğunu kaydetti. İki pazarda da önemli artışların yaşandığını vurgulayan Yağcı, "Durum bu şekilde olunca, beklentilerimiz çift haneli büyüme yönünde. Sezonu çift haneli büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Almanlar’da yüzde 40, Ruslar’da yüzde 35’lik büyüme

Temmuz ve Ağustos ayının talebi yüksek aylar olduğunu dile getiren AKTOB Başkanı Yağcı, Haziran ayında başlayan büyüme trendini yakaladıklarını söyledi. Yağcı, "Haziran ayında büyümeler başlıyor, Temmuz ve Ağustos’ta da devam ediyor. Şu anda Alman turistlerde yüzde 40’a yakın bir artışımız var. Ruslar’da da yüzde 35’lik büyüme söz konusu. Esas verileriyle reel durumu Ekim ayında söyleyebiliriz. Ama şu an sezonun en yüksek olduğu dönemdeyiz. Otellerdeki doluluk oranımız yüzde 90’a gelmiş durumda. Tabi bu durum bölgeden bölgeye, tesisten tesise değişiyor" diye konuştu.

"Eylül, Ekim ve Kasım gösterecek"

Antalya’ya çoğunlukla yabancı turistlerin geldiğine dikkat çeken Yağcı, geçtiğimiz yıl kentin 12 milyon turist ağırladığını ifade etti. Yabancı turistin yanında, yüzde 25’e yakın yerli turistin de yer aldığını söyleyen Yağcı, "Yüzde 20 ya da yüzde 25 yerli turist kapasitemiz var. Zaten hedefin 14 milyon olacağı konuşuluyor. Şu an için 14 milyon turist hedef iddialı bir rakam. Ama biz 12 milyonu yakalamıştık. Şu anki trendde de yüzde 35’lik büyüme yakalamıştık. Bu büyümeyi devam ettirebilirsek, Antalya 13-14 milyon arasında bir banda oturacaktır. Eylül, Ekim, Kasım ayındaki talep çok önemli. Biz Temmuz ve Ağustos aylarını en kötü dönemimizde bile iyi geçirmişizdir. Dolayısıyla sezonun gidişatıyla ilgili göstergeyi Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki rakamlar ortaya koyacak" ifadelerini kullandı.