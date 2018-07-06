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06 Temmuz 2018 09:39

Antalya’nın akşamı, İstanbul’un gündüzünü solladı

Antalya’da geçtiğimiz gün başlayan sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Antalya’nın akşamı, İstanbul’un gündüzünü solladı

06 Temmuz 2018 09:39

Kentte, gündüz 42-45 derece arasında hissedilen sıcaklık dün akşam saatlerinde ise 34,3 derece ölçüldü.


Meteorolojinin geçtiğimiz günlerde Antalya için yaptığı uyarının ardından başlayan sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Kentte, öğle saatlerinde 42 ile 45 derece arasında değişen sıcaklık, dün akşam 34,3 dereceye kadar ulaştı. Bu sıcaklık, aynı gün içerisinde İstanbul’da en yüksek hissedilen 32,6 derecenin üzerinde gerçekleşti. İlerleyen saatlerde 1-2 derecelik düşüşün yaşandığı kentte, nem oranı yüzde 18, deniz suyu sıcaklığı da 27 derece olarak ölçüldü.


Öte yandan meteoroloji verilene göre, Antalya’da mevsim normallerinin 7 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, pazar gününden itibaren 6-7 derece düşüş göstereceği tahmin ediliyor.




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