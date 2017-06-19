Antalya’nın çöpü elektriğe dönüşüyor

Türel, Türkiye’nin en büyüğü olan tesisin, Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye verdiği önemin en güzel teyidi olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, geçtiğimiz yıl Kasım ayında temeli atılan Antalya’nın çöpünden elektrik üretecek Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi’ndeki çalışmaları denetledi. Büyük hızla inşa edilen ve bitme aşamasına gelen tesisle ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Türel, “Medeni ve çağdaş ülkelere yakışan bir tesis. İnşallah kısa bir süre sonra tamamlanacak. Biz yurtdışına gittiğimizde, özellikle batı ülkelerinde çöp altındır sloganına şahit oluyorduk. Artık Antalya da, çöp altındır sloganıyla çöpünden elektrik elde eden bir şehir haline geliyor. Burada devasa bir tesis gerçekleştirildi ve de çok kısa bir sürede, 1 seneden daha az bir sürede, hizmete girebilecek noktaya geldi. Tamamen çevreci bir tesis” diye konuştu.

Çevre hassasiyetine örnek

Tesisin Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye ne kadar önem verdiğinin en güzel teyidi olduğunu belirten Başkan Türel, “Bizim ilk dönemimizde arıtma çamurundan elektrik elde eden bir şehir olan Antalya, şimdi çöpünden de elektrik elde eden bir şehir haline geliyor” ifadesini kullandı.

Metan gazı atmosfere karışmayacak

Son teknoloji tesisle ilgili bilgiler de veren Başkan Menderes Türel, “Buradaki çöplükte 5 bin metreküp saatte metan gazı atmosfere karışıyorken, bundan sonra karışmayacak ve bu bundan sonra elektriğe, enerjiye dönüştüreceğiz. Çöpünden elektrik üreten Türkiye’nin en büyük, en modern enerji üretim tesisi. Belki Avrupa’da da en büyüklerden, en yenilerden bir tanesi. Dolayısıyla 25 megawatt bir elektrik burada elde edeceğiz. Oldukça önemli bir rakam ve böylelikle Antalyamıza çok önemli, özellikle çevre adına bir tesisi kazandırmış olacağız. Önümüzdeki ay içerisinde Temmuz’da deneme üretimleri başlıyor. Ve bu deneme üretimlerine başladıktan kısa bir süre sonra da inşallah tesisi hizmete alacağız. Antalyalılara hayırlı olsun” dedi.

Alanya’da da yapılacak

Tesisin bir benzerini Alanya’da da gerçekleştireceklerini belirten Türel, “Bugünlerde bütün izinlerini almak üzereyiz. En son Danıştay onayı kaldı. Onu da aldığımız da zannediyorum bir sene içerisinde Alanyamız’da da çöpten elektrik enerji üreten bir tesisi hizmete sunmuş olacağız” ifadelerine yer verdi.

Sert: “8 ayda üretim aşamasına geldi”

Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi’ni inşa eden Yüklenici Firma Proje Koordinatörü Mimar Fikret Sert ise tesis hakkında şu bilgileri verdi:

“Üretim tesisimiz 4 bin ton kapasiteli olacak. Tüm Antalya ve çevresinde evsel katı atıkları bertaraf edecek bir tesis. İnşaata başlama süresi üzerinden 8 ay gibi zaman geçti. Bu süre içerisinde yüzde 95 düzeyinde işlerimizi tamamladık. Son enerji üretimine hazırlık noktasındaki çalışmalarımız devam etmektedir. 20 tane enerji üretiminde kullanacağımız motorumuz var. Bunların her biri 1.4 megavat kapasiteli motorlar. Bu motorlar sayesinde tesiste oluşacak metan gazı sayesinde enerjiye dönüştüreceğiz” dedi.

25 megavatlık enerji üretimi

Sert, çöpten enerji üretim aşamalarını ise şöyle anlattı:

“Önce çöp, ayrıştırma tesisimize gelecek. Burada içerisindeki organik ve inorganik çöpler ayrıştırılacak. İnorganik çöpler yani kağıt, naylon, metal türündeki ürünler ayrılacak. Ama organik dediğimiz mutfak türündeki çöplerimiz de fermantasyon tanklarında çürütülecek. Oluşan metan gazı alınıp, depolandıktan sonra motorlarımızda yakılıp enerjiye dönüştürülecek. Geriye kalan bizim posa diye adlandırdığımız kompost, yukarıdaki kompost tesisimizde kurutulup, kül haline dönüştürülecek. Hem bahsettiğimiz bütün bu aşamalardaki kullanacağımız enerjimizi kendimiz üreteceğiz hem de ilaveten 25 megavatlık bir enerji üretimi sağlayacağız. Aşağı yukarı saatte 5 bin metreküp tahmin ettiğimiz çöp gazının da bu şekilde hem atmosfere verdiği zarar ortadan kalkacak hem de enerjiye dönüştürülüp bir katkı sağlanacak.”