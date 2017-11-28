Antalya’nın en büyük camisinde çalışmalar devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın en büyük, Türkiye’nin ise sayılı camileri arasına girecek Antalya Ulu Cami ve Türk İslam Eserleri Müzesi’ni hayata geçiriyor. Yaklaşık 175 milyon lira ihale bedelli projenin inşaatına başlandı. Kepez varyantından Antalya’ya girişte gelenleri selamlayacak, kentin siluetine farklı bir görünüm katacak Antalya Ulu Cami Külliyesi için ASAT yanındaki eski Köy Hizmetleri alanında yoğun çalışma yürütülüyor. Görkemli yapı için ekipler kazı çalışması sonrasında zemin altı ve betonarme işlemleri gerçekleştiriyor.

Aynı anda 30 bin kişi ibadet edebilecek

10 bin kişinin kapalı mekânda, 20 bin kişinin de açık alanda ibadet edebileceği 30 bin kişilik Antalya Ulu Cami inşaatına başladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, “Yakında temel atma törenini de yaparız. Tam 30 bin kişinin aynı anda ibadet yapabilme imkanına sahip olabileceği bu büyük eseri Antalyamıza kazandıracağız. Otogar kavşağı yanında yükselecek bu muhteşem eser Kepez varyantından Antalya’ya geliyorken herkesi selamlayacak. Antalya’nın siluetinde çok güzel bir şekilde yerini alacak” dedi.

Turistler görmek için sıraya girecek

Başkan Türel, “Antalya Ulu Camii Külliyesi aynı zamanda bir tür İslam Sanatları Müzesi olacak. Mimari özellikleriyle ve içerisindeki Türk İslam Sanatları Müzesi ile kentin kültür ve turizmine katkı sağlayacak. Antalya bir taraftan tarihini kültürünü geleneğini inancını yaşayacak ve yaşatacak, diğer taraftan da gençliğini bilimle, sanatla, kültürle, maneviyatla buluşturmaya devam edecek. En önemli hayallerimden birisi bir gün Antalya’ya gelen turistlerin bu camimizi ve Türk İslam Sanatları müzesini görmek için sıraya girmesi. Medeniyetimizi ve zenginliğimizi görmesidir” diye konuştu.

Kentin simgelerinden biri olacak

Otogar karşısında eski Köy Hizmetleri alanında başlayan projede 10 bin kişilik kapalı, 20 bin kişilik açık ibadet alanına sahip Antalya Ulu Cami, içinde müzeleri, eğitim merkezleri, çocuklar için oyun salonları ile külliye kültürünü yaşatacak. Türk-İslam Sanatları Müzesi’nde 450 kişilik konferans salonu, İslam sanatları atölyeleri yer alacak. Müzenin yanında restoran, kafeler ve kütüphane yapılacak. Antalya Ulu Camii, 53 metre kubbe yüksekliği, 42 metre kubbe çapı, 2’si 87 metre, 2’si 72 metre uzunluğundaki 4 minaresi ile şehrin yeni simgelerinden biri olacak.