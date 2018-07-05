Antalya’nın en büyük projesinde çalışmalar hızla ilerliyor

Etap Raylı Sistem hattı çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 700 milyon lira maliyetli projede Varsak-Sakarya Bulvarı-Otogar Kavşağı güzergahında, hattın geçeceği refüj kazı çalışmalarında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’ya ulaşımına kalıcı ve çağdaş bir çözüm sunacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi’ni kazandırıyor. Geçtiğimiz ay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından temeli atılan yaklaşık 700 milyon lira yatırım bütçeli projede çalışmalar hızla ilerliyor. Varsak’taki depolama alanının inşaatı sürerken Varsak- Sakarya Bulvarı- Otogar kavşağı güzergahındaki refüj kazı çalışmalarında sona gelindi. Refüjlerde bulunan ağaçlar sökülerek bakıma alındı.

İlk etap Aralık’ta

Varsak- Zerdalilik arasındaki 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde ilk etapta Varsak-Otogar hattına kadar olan kısım mevcut sisteme bağlantı sağlanacak. Aralık ayı sonunda bu hattın devreye sokulması planlanıyor. 2019’daki yerel seçimlerinden önce de üniversite önüne kadar olan hattın tamamlanması hedefleniyor. Projenin finansmanı için Dünya Bankası kuruluşu International Finance Corporation (IFC) tarafından Hazine garantisi istenmeden kredi kullandırılması, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne olan güveni bir kez daha ortaya koydu.

39 istasyon yer alacak

Kepez Varsak’tan başlayıp, Meltem’de Eğitim Araştırma Hastanesi’nde nostaljik tramvay hattı ile birleşecek 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde 38 adet hemzemin 1 adet yeraltı olmak üzere toplam 39 adet istasyon yer alacak. Varsak eski belediye binasından başlayacak olan hat sırasıyla Süleyman Demirel Bulvarı, Sakarya Bulvarı, Otogar Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Tıp Fakültesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze’ye kadar devam edecek ve burada eski nostalji tramvayı ile birleşecek. Proje kapsamında Müze-Zerdalilik arasındaki nostalji tramvayı hattı da sil baştan yenilenecek ve gidiş-geliş olarak düzenlenecek. Yeni vagonları ile nostalji tramvayı tamamen modernize edilecek.

Raylı sistem kenti saracak

Proje ile kentin kuzeyinde yer alan Varsak bölgesinden şehir merkezine ve batısında yer alan Otogar, Üniversite Hastanesi, Üniversite yerleşkesi, Adliye, Eğitim Araştırma Hastanesi gibi önemli bölgelere yolcu erişimi sağlanacak. 1. Etap Meydan-Kepezaltı ve 2. Etap Meydan-Havalimanı-Aksu hatları ile entegre edilecek 3. Etap Raylı Sistem Projesi ile Antalya’yı saran bir ring oluşturulacak. Antalya’da toplam raylı sistem hat uzunluğu 55 kilometreye ulaşacak. Sistemler birbirine yolcu ve araç aktaracak şekilde planlandı.

Kepez’in değeri artacak

Kent içi ulaşımı rahatlatacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi, güzergâhı üzerindeki bölgelerin de değerini artıracak. Hattın büyük kısmı Kepez ilçesi sınırlarından geçiyor. Hattın geçtiği yerlerdeki konut ve iş yerlerinin kıymeti artarken, Kepez ilçesindeki mahalleler ciddi bir değer kazanacak.