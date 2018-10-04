Antalya'nın ihracat hedefi 2 milyar dolar

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı (BAİB) Hakkı Bahar, Batı Akdeniz'in ihracat rakamlarını açıkladı. Antalya'nın 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Bahar, hedefin 2 milyar dolar olduğunu dile getirdi.

BAİB Yönetim Kurulu üyelerinden İsmail Özandaç, Ergin Civan, Bahadır Erdoğan katıldığı toplantıda konuşan Bahar, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği olarak, göreve geldikleri günden bu yana ihracatın artması için çabaladıklarını belirterek "Bu projeleri niye geliştirdiğimizi anlatırken kamuoyuna tehditleri de söylememiz lazım. Bizler genelde bu kurumlarda hep sahnenin iyi taraflarını söyleriz. İktisadi olarak iyi şeyleri de dile getirmemiz lazım, potansiyel tehditleri de göz önüne almamız gerekiyor. Bölge olarak, kamuoyu olarak, tüm STK'lar olarak yatırımcı teşvik etme anlamında buna ihtiyaç var. Bölge birliği olarak 21 sektörü temsil ediyoruz. Bunun içinde madencilik, yaş sebze ve meyve sektöründen demir dışı metallere, tekstile, savunma sanayisine kadar geniş bir sektör. Hep dile getirdiğimiz konu, sektörel çeşitlilik. 1 Ekim'de biz toplam olarak 9.51 geçen senenin aynı dönemine göre büyüdük BAİB olarak. Bu büyüme iyi değerlendirmenin iyi değerlendirilmesi ve iyi analiz edilmesi gerekiyor" dedi.

"Turkish Cargo ile Antalya kazanacak"

BAİB'in ortaya koyduğu projelerin sürpriz olmadığını dile getiren Bahar, birlik seçimi öncesinde verilen tüm vaatlerin yerine getirildiğini söyledi. "Yönetim olarak göreve geldiğimizde rakamları tahlil ettik. Kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirleri, yapılması gereken aksiyonları ve projeleri sıralamaya koyduk. Verimlilik ve hesaplanabilirliğe önem verdik. Çünkü bölge ihracatını üst seviyelere çıkarmak, BAİB için çok önemli" diyen Bahar, Türk Hava Yolları ile imzalanan protokolün içeriğine de değindi. Turkish Cargo yönetiminin seçimlerden sonra kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen Bahar, Basitleştirilmiş Gümrük Hattı'nın devreye alınması konusunda Turkish Cargo'nun sorunları olduğunu, bu sorunları bir bir çözerek protokolün imzalandığını aktardı.

BAİB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Özandaç da, Rusya ile Antalya arasındaki basitleştirilmiş gümrük hattının devreye alınmasının önemine değindi. "Şu anda Vnukovo Havalimanı'na yaş sebze ve meyve gönderebiliyoruz. Eskiden zirai karantina olmadığı için gönderemiyorduk. Önümüzdeki günlerde daha hızlı gümrük, daha az vergi daha az kargo ücreti ile bu işi gerçekleştireceğiz" diyen Özandaç, bu anlaşma ile Antalya'nın daha fazla kazanç sağlayacağını dile getirdi.

Rusya ile dijital yakınlaşma

Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Başkanı Hakkı Bahar, Moskova İşadamları Birliği ile yaptıkları anlaşmayı da anlattı. Moskova İşadamları Birliği'ne gittiklerini ve onlara işbirliği talep ettiklerini anlatan Bahar, iki kurumun dijital platformda işbirliği kararı aldığını söyledi. İki kurum arasında yapılan işbirliği kapsamında; yatırım, ürün ve teknoloji taleplerinin şeffaf bir şekilde belirleneceğini aktaran Bahar, "İki STK'nın bu anlamda yaptığı protokol çok önemli. Bu protokolün memleket için çok hayırlı olduğunu düşünüyorum. Rusya ile hem tarım hem de turizm yapmak çok önemli. Rusların da Türkiye'de en çok bildikleri şehir Antalya'dır" diye konuştu. Türkiye'nin ihracatının artırması için farklı pazarlar bulması gerektiğini de söyleyen Bahar, "Farklı pazar arayışları yapılmadığı takdirde birçok sorunla yüzleşiriz" uyarısında bulundu.

Ro-Ro hizmetinin Antalya'ya gelmesini istiyoruz

Yaş Sebze Meyve Ticaret Lojistik Merkezi projesi hakkında da bilgiler veren Bahar, proje ile ilgili tüm teknik alt yapının çizildiğini söyledi. Yaş sebze ve meyve sektörünün müşteri tarafını kontrol altına alabilme adına projenin çok önemli olduğunu vurgulayan Bahar, yapılan işin tam anlamıyla büyük bir lojistik operasyon olduğuna dikkat çekti. BAİB Başkanı Hakkı Bahar, ihracat sektörünün sorunları hakkında çalışmaların devam ettiğini söyledi. İhracatçıların Eximbank ile ilgili sorunlarını çözmek için çok çaba sarf ettiklerini dile getiren Bahar, Ro-Ro hizmetinin Antalya'ya getirilmesi için de aracılık yaptıklarını anlattı. İhracatın milli bir mesele olduğunu ve birlik olarak bu bilinçle hareket ettiklerini aktaran Bahar, Mersin limanı işletmecisini Antalya'ya davet ettiklerini aktardı. Antalya Limanı'nın çok pahalı olmasından dolayı ihracatçıların büyük bir kısmının Antalya ve diğer illeri tercih ettiğini aktaran Bahar, Antalya limanından ucuz ürün sevkiyatı yapılmasının ihracatı hem kolaylaştırıp hem de artıracağını söyledi.

"Hedef 2 milyar dolar ihracat"

Son olarak gazetecilerin sorularını cevaplandıran BAİB Başkanı Hakkı Bahar, Batı Akdeniz'in Eylül ayı ihracat rakamlarını da açıkladı. "İlk 5 sektörümüzde BAİB olarak Eylül ayında toplam ihracat yüzde 9.51 büyüdük. Madencilik sektörü dolar bazında 5.43 arttı. Yaş sebze ve meyve sektörü 9.33 arttı. Kimyevi maddeler ve mamuller yüzde 24 azaldı. Madencilik sektörü 38,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yaş sebze ve meyve sektörü 23,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Kimyevi maddeler 13,9 milyon dolar gerçekleştirdi. Demir ve demir dışı metaller, 11,7 milyon dolar, mobilya ve kağıt ürünleri 11,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Her sektörü kendi içerisinde değerlendiriyoruz. Alınması gereken tedbirleri değerlendiriyoruz. 1-9 Eylül nazarında madencilik sektörümüz 0.28 daraldı. Yaş sebze ve meyve sektörü ihracatımız 11,9 arttı. Kimyevi madde ihracatımız yüzde 49,7 azaldı. Mobilya ve kağıt orman ürünleri yüzde 2.90 azaldı. Demir ve demir dışı metaller yüzde 79 arttı. İhracatta şuan 1,3 milyar doları geçtik. Hedefimiz bu sene 2 milyar dolar" dedi.