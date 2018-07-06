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06 Temmuz 2018 09:17

Antalya’nın ilk ada bazlı özel kentsel dönüşümüne büyük ilgi

Antalya’da özel sektör eliyle yapılan ada bazlı ilk kentsel dönüşüm projesi Fenix 84’te çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Antalya’nın ilk ada bazlı özel kentsel dönüşümüne büyük ilgi

06 Temmuz 2018 09:17

Yeşil bina konseptiyle yapılan ve kendi elektriğini üreten projenin 2019 Mart ayında hizmete girmesi hedefleniyor.


Fenix Yapı tarafından hayata geçirilen Antalya’nın özel sektör eliyle yapılan ada bazlı ilk kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, kendi elektriğini üreten ‘Fenix 84 Projesi’ne ilginin oldukça yoğun olduğunu söyledi.



17 ayrı daire tipi


Bu zamana kadar hep özel projeler yaptıklarını belirten Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, bu projeyle kente çok özel bir değer katacaklarını vurguladı. Mavi, "Antalya’dayız demiyoruz. Antalya’nın tam kalbindeyiz diyoruz. Muratpaşa Lara kıyı bandında Işıklar mevkiindeki bu büyüklükte tek projeyiz. 8 bin 400 metrekarelik arazi üzerinde, 17 ayrı daire tipinden oluşan projemizde toplam 156 daire var. 360 metrekarelik havuz, çocuk oyun alanı, vitamin bar, kapalı otopark, toplantı odası, fitness ve saunayı da içinde bulunduran bu 6 bloklu yapı; şehrin içinde ultra lüks bir yaşam arayanların adresi oldu. İnanıyoruz ki Antalya ve Antalya halkını birçok yenilikle bizimle birlikte buluşacak" dedi.



Yüzde 20 değer artışı


Yönetim Kurulu Başkanı Mavi, 6 bin 500 metrekare kapalı otoparkıyla şehir içi trafiğine de rahat bir nefes aldıracaklarını söyledi ve şöyle devam etti:


"150 ile 260 metrekareden oluşan dairelerimiz temel attığımız günden itibaren yoğun bir ilgi gördü. Topraktan satışlara başladığımız Fenix 84’te bugüne kadar yaşanan değer artışı da yüzde 20’nin üzerinde. Projemiz tamamlandığında bu rakamın daha da artacağına inanıyoruz."




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