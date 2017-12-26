Antalya’nın ilk eğitim kooperatifi kuruldu

S. S. ANTBİLSAN Eğitim Kooperatifi, eğitime gönül vermiş akademisyen, öğretmen ve velilerin önderliğinde kuruldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Temmuz ve Ağustos aylarında 2 adet Eğitim Kooperatifinin kuruluşu gerçekleştirilirken, yasal prosedürü tamamlanma aşamasında olan 4 eğitim kooperatifinin daha kuruluş çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Antalya’da bir ilk olma özeliğini taşıyan Antalya Bilim, Sanat ve Eğitim Kooperatifi kurucu ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif ortakları hiçbir ücret almadan, gönüllülük esasıyla çalışacak. Kooperatif, eğitimin bilim, sanat, spor ve yaratıcılıkla bütünleşmesini isteyen ve eğitimde niteliği arttırmak ve daha çok çocuğa nitelikli eğitim sağlamak adına çalışacak, çocuğunun eğitim hayatında söz sahibi olmak isteyecek velileri, idarecileri ve öğretmenleri de işbirliğine davet ediyor.