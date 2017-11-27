Antalya’nın ilk il Eğitim Müzesi açıldı

Müzede okulun 77 yıllık eğitim serüveninde kullanılan eğitim araçları ve kültürel değerler sergileniyor.

Antalya’nın ilk İl Eğitim Müzesi, Aksu Fen Lisesi içerisinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıldı. Müzenin açılışına Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Müzede Antalya’nın eğitim tarihi açısından arşiv değeri taşıyan, evrak, doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog, fotoğraf, eğitim araç ve gereçleri, özellikle geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleri ile objeler İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okul ve kurumlardan toplanarak müzede ziyaretçilere açıldı.

“Önümüzdeki yıldan itibaren müzemizi daha da geliştireceğiz”

Müze içerisinde ilçe okullardan gelen materyaller olduğu gibi Aksu Fen Lisesi’nin 77 yıllık eğitim serüveninde kullanılan araç ve gereçler başta olmak üzere kültürel değerler sergileniyor. Müze’de Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk imzası da sergileniyor. Müzenin açılış kurdelesini Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin kesti. Kurdele kesim töreninin ardından müzede incelemelerde bulunan Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, “Önümüzdeki yıldan itibaren müzemizi daha da geliştireceğiz. Müzemiz çok daha zenginleşmiş olarak hem Antalya’mıza hem de Aksu’muza hizmet edecektir” dedi.

“Bugün ve geçmişi kıyaslamak için çok iyi bir fırsat oldu”

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ise, “Milli Eğitim Bakanlığımız 81 ilde bilim tarihi ve eğitim tarihi müzeleri açmak için eş zamanlı bir çalışma başlattı. Zengin bir müze çalışması oldu. Çok geniş kapsamlı bir arşivimiz oldu. Gelecek kuşaklarımız bunlardan faydalanacak. Okulumuzun kendi materyalleri çok zengin. Diğer okullarımızdan da materyaller toplandı. Okulumuzun başından sonuna kadar kullanılan araç ve gereçler müzemizde yeri aldı. Bugün ve geçmişi kıyaslamak için çok iyi bir fırsat oldu” açıklamasını yaptı.