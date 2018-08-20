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20 Ağustos 2018 11:15

Antalya’nın Kültür Sanat Merkezi açılıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, son rötuşların yapıldığı Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin Ekim ayı içinde açılacağını söyledi.

Antalya’nın Kültür Sanat Merkezi açılıyor

20 Ağustos 2018 11:15


Muratpaşa Belediyesi’nce yapımı tamamlanan ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ilk ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi, Türk sinemasının ‘Sultan’ lakaplı oyuncusu Türkan Şoray’ın adını taşıyacak kültür merkezi, ekim ayında hizmete açılacak. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Kentimizde eksikliği hissedilen, hem sanatseverlerin hem de sanatçıların uzun yıllardır beklediği kültür merkezimizi ekim ayında hizmete açacağız” dedi.



“Kullanmalarını istiyoruz”


Antalya’ya böyle bir kültür merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Uysal, şöyle devam etti:


“Çevreyi, çevredeki yapıları bloke etmeyen, nitelikli bir kültür merkezi. Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray’ın, ‘Açılış gününde orada bulunmak benim en mutlu günüm olacak’ dediği Kültür Merkezimizin, Antalyamız’da, Muratpaşamız’da gönül zenginliğinin, estetiğin, inceliğin, kültürün ve sanatın gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Komşularımızın, çok amaçlı gösteri merkezi olarak hizmet verecek olan Türkan Şoray Kültür Merkezimizi kullanmalarını istiyoruz”




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