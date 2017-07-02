“Antalya’nın Sualtı Cenneti” sergisi açıldı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya Valiliği ve Deniz Ticaret Odası işbirliğinde ortaya konulan "Antalya’nın Sualtı Cenneti" adlı kitabın sergisi ve imza töreni Antalya Akvaryum’da gerçekleştirildi. Sergi ve imza törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kendircioğlu, Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende yaptığı konuşmada hep beraber çalışılan bir ürünün son halini ortaya çıkardıklarını dile getiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Son 1 yıldır Deniz Ticaret Odası ve ilçelerdeki belediyelerin iş birliğiyle ortaya çıkan bir ürünü var. Akdeniz bütün çağlarda medeniyetlerin gelip yerleştiği bir bölge. Bunun sebebi de çok verimli toprakları var. Bu mavinin hürmetine bu bölge her çağda insanlık için medeniyetler için cazibe ve çekim merkezi olmuştur. Onun için de denizimizin altı çok zengin. Arkeolojik kazıntı ve batık açısından da son derece zengin bir alan Akdeniz. Her çağın bu bölgede bıraktığı işaretler var. Bu zenginliklerin tamamını insanlığın inisiyatifine sunmak için böyle bir çalışma yaptık” dedi.

“Antalya yeryüzünün cenneti”

Antalya’ya yeryüzündeki cennet dediklerini ifade eden Vali Karaloğlu, “Baktık ki karada yeryüzünün cenneti ama denizin altında da suyun altındaki cennet dedik bu kitaba. Biz Deniz Ticaret Odasıyla bu çalışmalara devam edeceğiz. Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar 650 kilometrelik mükemmel sahilimiz var. Bu sahillerde dalış turizmine yönelik çok önemli noktalarımız var. Antalya’yı konaklama turizminin yanında alternatif değerleri kullanacak turizmi çeşitlendirmek istiyoruz. Dalış turizmi bunlardan bir tanesi. Antalya’nın var olan özelliğinin altını çok kalın bir şekilde çizmiş olacak. Bu kitap ve çalışma bu özelliğimizi yerli, yabancı herkese tekrar gündeme getirmiş oldu” ifadelerini kullandı.

"İçerisinde benim 30 yıllık birikimim var”

Kitabın ve içeriğinin 9 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu söyleyen Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, “Bugünkü kitap sergisi ve içeriği 9 aylık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. İçerisinde benim 30 yıllık birikimim var. 30 yıl içerisinde neleri kazandı neleri kaybettik onu gördük. Akdeniz bugünkü haline 5.4 milyon yıl önce ulaşmış bir deniz. Akdeniz’in tamamında 17 bin tür yaşıyor. Bu 17 bin türün tamamı balık değil diğer canlılar da içerisinde mevcut. 467 tür balık yaşıyor. Bu balıkların 60’ı endemik yani sadece Akdeniz’e ait türler ve 57’sinin de nesli tehlike altında olan türlerdir. Bizim Antalya bölgesinde tehlike altında olan tür sayısı diğer bölgelere göre daha yüksek. Çünkü Antalya bölgesi ve Akdeniz olsun yoğun avcılık, kirlilik ve insan kaynaklı yerleşim baskısına maruz kalan bir nokta. Denizlerimizi korumalıyız. Bana destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Denizlerimizin kirliliğinin birçoğu insan yoluyla olan kirlilikler”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kendircioğlu, “Benim suyun altında fotoğraf çekme merakım var. Dışarıda fotoğraf çekebiliyoruz ama suyun altında bambaşka bir dünya var. Onu yakalayıp çekebilmek bambaşka bir şey. Herkesin emeği var ve nihayetinde kitabı çıkardık. Bu ilki oldu inşallah daha iyilerini de yapacağız. Kitap olarak daha küçük bir beklenti vardı ve biz ansiklopedi tarzında bir kitap olarak çıkardık. Denizlerimizin kirliliğinin birçoğu insan yoluyla olan kirlilikler ama kara kaynaklı ama deniz kaynaklı. Bizlerin bu konu üzerinde hassasiyetle durmamız gerekiyor. Ancak iş bireyde başlıyor. Önce bizler dikkat edeceğiz. İnşallah Akdeniz’deki bu güzellikleri kaybetmeyiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler tarafından kesildi. Kurdelenin kesilmesinin ardından Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, hazırladığı kitap ve resim sergisini Antalya Valisi Münir Karaloğlu’na detaylı bir şekilde anlattı.