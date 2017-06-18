Antalya’nın yeni şehir girişi açılıyor

Başkan Hakan Tütüncü, yolun resmi açılışını Ramazan Bayramı’ndan sonra yapacaklarını söyledi.

Kepez Belediyesi, Varsak bölgesi ile kuzeydeki mahalleler ile Antalya-Burdur Çevre Yolu arasında bölünmüş yol büyüklüğünde yeni bir ulaşım aksını açtı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak şehir merkezine ulaşımı sağlayan Süleyman Demirel Bulvarı’nın bittiği Varsak sınırından Çamlıca Yolu Kavşağı arasında 30 metre genişliğinde yeni bir bulvar açtı. 2014’de hizmete açılan bu bulvara meclis kararıyla eski Ak Parti Antalya İl Başkanı merhum Hamza Taş’ın ismi verildi. Daha sonra Hamza Taş Bulvarı’nın devamı olan Kirişçiler Yolu’nda genişletme çalışması başlatıldı. Antalya-Burdur çevre yoluna bağlanan Kirişçiler Yolu’nun mevcut 8 metre olan genişliği 30 metreye çıkarıldı. İmar planına göre genişletilen yolun ilk olarak toprak tesviyesi ardından, yüzeyine eğim vermek için ince tesviyesi, menfez ve yağmuru suyu kanalları yapılarak, yol üstyapı inşasına hazır hale getirildi.

35 cm kalınlığında asfalt

Yolda doğal kum ve doğal taştan oluşan malzeme ile asfaltın alt temel tabakası oluşturuldu. Ardından yolun 35 cm kalınlığındaki asfaltının yapımına geçildi. İlk olarak bitümlü sıcak karışım tabaka ile alt temel tabaka arasında bağlantıyı sağlayan ve 13 cm kalınlığındaki temel tabaka (Plent mix Temel) serildi. Bu tabakanın üstüne ise 10 cm kalınlığında bitümlü temel tabaka, 8 cm kalınlığında binder tabaka, son olarak da 7 cm kalınlığında aşınma tabakası dökülerek, asfalt çalışması tamamlanacak. Bordür çalışması devam eden 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere 6 şeritli Kirişçiler Yolu’nun asfaltlanmasında toplamda 57 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Son olarak da şerit, çizgiler, oto korkuluk gibi yol aksesuarları yapılarak, yol hizmete açılacak. Şu an yolda ulaşım her iki yöne tek şeritten devam ediyor.

İlçe belediyesinden Karayolları gibi yol

Yapımına yaklaşık 10 milyon TL harcadıkları, 6 şeritli, 2,5 km uzunlunda ve 30 metre genişliğindeki Kirişçiler Yolu’nun resmi açılışını Ramazan Bayramı’ndan sonra yapacaklarını ifade eden Başkan Hakan Tütüncü, “Kepez Belediyesi, kendinden büyük işleri, başarıyla yapan bir belediye haline geldi. Bu başarıda emeği olan bürokratlarıma, meclis üyelerime ve personelimize teşekkür ederim” dedi.

Yeni bir şehir girişi

Hamza Taş Bulvarı ve Kirişçiler Yolu’nun, yeni bir şehir girişi alternatifi olması bakımından önemli bir ulaşım aksı olduğunu aktaran Tütüncü, “Özellikle İlçemizin doğusundaki mahalleler, Süleyman Demirel Bulvarı, Hamza Taş Bulvarı ve devamındaki Kirişçiler Yolu’nu kullanarak Antalya Burdur Çevre Yolu’na ya da Korkuteli yoluna ulaşabilecekler. Yine kuzeyden, bu bölgedeki mahallelerimizden şehir merkezine, Varsak’a gelmek isteyenler de yeni açtığımız yolu kullanabilecekler” ifadelerini kullandı.

Yol açma sözünü yerine getirdi

Yeni mahalle olan köylere, Hamza Taş Bulvarı’nı ve Kirişçiler Yolu’nu açma sözü verdiğini dile getiren Başkan Tütüncü, “Sözümüzü tuttuk ve yolları açtık. Yol, medeniyettir. Yeni yollarımız Kirişçiler, Odabaşı, Kızıllı ve Çamlıca mahallelerimize ve bölgeye ciddi bir hareketlilik getirecektir. Yeni yolumuz, bölgeye ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.