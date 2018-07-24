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24 Temmuz 2018 12:19

Antalya’nın yeni spor merkezi olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sedir Spor Kompleksi inşaatı hızla ilerliyor.

Antalya’nın yeni spor merkezi olacak

24 Temmuz 2018 12:19


Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 20 milyon TL yatırım bedelli Sedir Spor Kompleksi’nin kaba inşaatı bitti. Çelik konstrüksiyon çatı imalatı da tamamlanan projede dış cephe kaplama, boya ve elektrik imalatı devam ediyor. Toplam 15 dönümlük alan üzerine kurulu Sedir Mahallesi Spor Kompleksi Antalya’nın yeni spor merkezi olacak.



İki basket bir güreş salonu


Tesis çevresinde 240 metre koşu parkuru, açık spor alanı, çocuk oyun parkı, 5 adet süs havuzu, doğal taş kaplamalı yürüyüş yolu bulunacak. Kompleks içerisinde, 2 adet 1435 metrekare 896 kişilik basket sahası, 3 minderli 620 metrekare güreş salonu, antrenman ve fitness salonları, fuaye, antrenör, hakem, soyunma ve toplantı odaları, ofis, kafeterya ve mescit yer alacak. Günübirlik tesis içerisinde ise 7 adet konaklama odası, restoran, mutfak, televizyon odası, lobi, açık teras ve mescit alanları bulunacak. Çocuk Kulübü 2 adet sınıf, uyku odası, yemekhane, mutfak ve ofisten oluşacak.




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