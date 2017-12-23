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23 Aralık 2017 10:37

Antalyaspor, 5 hafta aradan sonra kazanmayı hatırladı

Süper Lig’de zor günler geçiren Antalyaspor, ligin 17.

Antalyaspor, 5 hafta aradan sonra kazanmayı hatırladı

23 Aralık 2017 10:37

haftasında sahasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçını 3-1 kazanarak rahat nefes aldı. Kırmızı beyazlılar, bu sonuçla 5 hafta aradan sonra galibiyetle tanışmış oldu.


Süper Lig’de çalkantılı günler geçiren, önce Başkan Ali Şafak Öztürk’ün istifası, daha sonra da Brezilyalı Teknik Direktör Leonardo’nun istifasıyla sarsılan Antalyaspor, ligde 5 hafta aradan sonra kazanarak rahat nefes aldı. Akdeniz ekibi, 17. haftada oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçını Emre Güral ve Deniz Kadah’ın attığı gollerle 3-1 kazandı.



5 hafta sonra galibiyet


Kırmızı-beyazlıların ligdeki en son galibiyeti 11. haftada sahasında oynadığı lig sonuncusu Kardemir Karabükspor’a karşı olmuştu. Antalyaspor, Kardemir Karabükspor maçının ardından oynadığı maçlarda Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği ile berabere kalırken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehirspor’e ise yenildi.



Leonardo yerine alt yapı sorumlusu Badia


Antalyaspor’da ligin 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a deplasmanda 3-0 kaybettikten sonra hafta içerisinde istifa eden Teknik Direktör Leonardo’nun yerine takımın başına geçici olarak Alt Yapı Sorumlusu İspanyol David Badia getirildi. Badia yönetimindeki Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u 3-1 yenerken, Gençlerbirliği ile berabere kaldı. İspanyol teknik adam, Medipol Başakşehir’e ise mağlup oldu.


İlk yarının tamamlanmasıyla Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyet kısa süreli bir tatile çıktı. Kırmızı-beyazlı takım, 4 Ocak’ta toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.




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