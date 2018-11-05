Antalyaspor, Akhisar maçını kazanmak istiyor

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Antalyaspor'un her maçı kazanmak için sahaya çıktığını belirterek, “Akhisarspor çıkış arıyor ama biz de evimizdeki maçı kazanmak istiyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Antalyaspor, önümüzdeki hafta sahasında karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı. Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün de burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Güzel bir deplasman galibiyeti"

Murat Süğlün, Antalyaspor'un şu anki bulunduğu noktadan gururlu ve mutlu olduklarını söyledi. Maddi sıkıntılara rağmen birlik ve beraberlik içinde Antalyaspor'un başarı elde ettiğini kaydeden Süğlün, “Yüksek bütçeli takımlarla, düşük bütçeli takımlar arasındaki maçların sonuçları da belli olmuyor. Her takım, her takımı yenebiliyor. Kasımpaşa'dan güzel bir deplasman galibiyeti aldık. Çok mutluyuz” diye konuştu.

"Akhisar maçından galibiyet istiyoruz"

Süper Lig'in 12. haftasında sahalarında oynayacakları Akhisarspor maçının en zor karşılaşmalarından biri olacağını işaret eden Süğlün, “Akhisar'da bir çıkış yakalamak istiyor ve iyi bir takım. Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz. Akhisar maçına da o ciddiyetle hazırlanıyoruz. Çok zor bir maç ama kazanmak istiyoruz. Ligdeki yerimizden memnunuz ve yukarılarda kalmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Kupayı önemsiyoruz"

Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ettiğini dile getiren Basın Sözcüsü Süğlün, "Kupada final oynamışlığımız var. Yeniden final oynayıp kupayı kazanmak isteriz. Kupa maçlarını önemsiyoruz, burada maç eksikliği olan ve genç oyuncularımız da forma şansı buluyor. Kupada sonuna kadar gideceğiz" dedi.