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Antalyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’de 13 puanla 6.

Spor Toto Süper Lig'de 13 puanla 6. sırada yer alan Antalyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.


Antalyaspor, Galatasaray maçının ardından milli ara nedeniyle verilen 3 günlük aranın ardından hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde kırmızı beyazlılar düz koşu ile antrenmana başladı. Daha sonra beşe iki top kapma oyunu ile devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, beşe iki top kapma oyununun ardından antrenmanı düz koşu ile bitirdi.


Kırmızı beyazlılar 21 ekim pazar günü saat 16.00'da Alanya'da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

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