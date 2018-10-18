Antalyaspor altyapısında Sedat Karabük dönemi

Antalyaspor, Altyapı Futbol Direktörlüğü görevine Sedat Karabük'ü getirdi.

Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Genel Menajeri Servet Çavuşoğlu ve Sedat Karabük katıldı. Törende konuşan Çavuşoğlu, futbol akademisi ve oyuncu tarama işlemlerinin Karabük tarafından yürütüleceğini belirterek, "Hocamız Antalya'da yaptıklarıyla yakından biliniyor. Önümüzdeki dönemde de aynı çalışmalarının üzerine koyarak devam edecek. Kurumsallaşmasını tamamlayan profesyonelleşmeyi prensip edinmiş Antalyaspor akademisi ve oyuncu tarama ekibi oluşturacağız” dedi.

Kırmızı-beyazlı takıma 3 yıllık imza atan Sedat Karabük ise Antalyaspor'da yeniden görev aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile hedeflerinin çakışması nedeniyle gelen teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini dile getiren Karabük, “Benim hedeflerim arasında başkan ve yönetim kuruluyla birliktelik olduğu için işlerin daha kolay olacağına inanıyorum. 3 yıllık sürede Antalyaspor profesyonel ve kurumsal bir yapıya kavuşacak. Bir kulübün yaşam kaynağı yetenek avcılığı ve akademidir. Dünyada bu iki konuya önem veren kulüp kaybetmemiştir. Bizler futbol ve eğitime önem vereceğiz. Bunu profesyonel ve UEFA eğitimi biçiminde doğru şekilde yapacağız. Ucuz, bonservissiz oyuncu elde etmiş olacağız" diye konuştu.

"Dünya şehrinin takımı dünya kulübü olmalı"

Altyapıda Antalya'dan ağırlıklı oyuncularla takımda aidiyet duygusunu oluşturacaklarını dile getiren Sedat Karabük, “Ali Şafak Öztürk'ün buna önem vermesi beni en çok duygulandıran yerdi. Benim için çok önemliydi ve buna 3 yıl sonrasında ulaşacağımıza inanıyoruz. Antalya, dünya şehri olduğu için kulübünün de dünya kulübü olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Altyapıda her futbolcunun A takıma yükselemeyeceğini ama geride kalan futbolcuların da ileride Antalyaspor taraftarı olacağını ifade eden Karabük, iyi birey ve sağlıklı insanı ülkeye kazandırmaya çalışacaklarını belirtti.

Antalyaspor'un marka bir kulüp olduğuna vurgu yapan Karabük, 3-5 yıl içinde takımın her yıl UEFA'ya giden bir takım olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Karabük, kırmızı-beyazlı sözleşmeyi imzaladı.