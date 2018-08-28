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28 Ağustos 2018 10:28

Antalyaspor A.Ş. ve Derneği’nin Genel Kurulları

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut ve yönetiminin seçimli olağanüstü genel kurul kararı sonrasında, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır da genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.

Antalyaspor A.Ş. ve Derneği’nin Genel Kurulları

28 Ağustos 2018 10:28

Başkanlıkta Antalyaspor A.Ş.’de eski başkan Ali Şafak Öztürk’ün, Antalyaspor Kulübü Derneği’nde de Aziz Çetin’in adı geçiyor.


Antalyaspor’da mevcut başkan Cihan Bulut ve Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Bugün saat 12.00’de bir araya gelecek olan yönetim kurulu üyeleri olağanüstü genel kurulun tarihi belirleyecek.


Bu gelişme üzerine kırmızı-beyazlı kulübün eski başkanı Ali Şafak Öztürk de başkanlık sinyali verdi. Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına "Biz Antalyaspor’uz dedik bir kere" notunu düştü.


Antalyaspor Kulübü Derneği’nde mevcut Başkan Nafiz Tanır’ın tekrar aday olmayacağı öğrenilirken, taraftar grupları ise Büyük Antalyaspor Derneği Başkanı Aziz Çetin’in başkan olmasını istiyor.




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