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16 Ağustos 2018 19:55

Antalyaspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Süper Lig’in 2.

Antalyaspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

16 Ağustos 2018 19:55

haftasında evinde ağırlayacağı Atiker Konyaspor, maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.


Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında 18 Ağustos Cumartesi günü evinde Atiker Konyaspor’u ağırlayacak olan Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk tesislerinde taktik çalışma ile hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve toplu-topsuz ısınma hareketleri başladı. Basına 30 dakikası açık olan antrenmanda futbolcuların oldukça hırslı olduğu gözlendi. Kaleciler ise antrenör eşliğinde çalışmalarına devam etti. İdman taktik çalışma ile sona erdi.




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