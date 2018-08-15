Antalyaspor Başkanı Bulut’tan taraftara çağrı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun 2. haftasında Atiker Konyaspor’u evlerinde ağırlayacaklarını ve taraftar desteğine çok ihtiyaçları olduğunu ifade eden Başkan Cihan Bulut, “Haydi, kırmızı-beyaz renklerin altında tek yürek olmaya” dedi.

Antalyaspor’un Antalya Stadyumu’nda oynayacağı maçta kırmızı-beyazlı taraftarların stadyumu doldurmasını temenni ettiklerini belirten Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, “Atiker Konyaspor maçında taraftarlarımızın yanımızda olmasına ve desteğine çok ihtiyacımız var. Mücadeleden asla vazgeçmeyen takımımızın yanında olmanız ve onları desteklemeniz, tüm camiamıza güç katacaktır. Haydi Antalya. Cumartesi günü omuz omuza Antalya Stadyumu’na” diyerek kırmızı-beyazlı camiayı Antalya Stadyumu’na davet etti.

"Hem maddi hem manevi destek bekliyoruz"

Maddi koşullar nedeniyle sıkıntılı bir sezon geçirdiklerini söyleyen Cihan Bulut, “Bu sezonu taraftarlarımızın ve şehrimizin desteğiyle tamamlayacağız. Hedefimiz; ligi en iyi yerde tamamlamak. Bunun için hem taraftarımıza hem de kulübümüzü maddi anlamda destekleyecek sponsorlara ihtiyacımız var. Zaman, kentin desteğini alma zamanıdır. 52 yıllık maziye sahip olan bu kulübü yaşatmak için tüm şehrin desteğini almalıyız. Bu marka, bu değer Antalya’nındır. Antalya da bu değere sahip çıkmalıdır” diye konuştu.

"Kenetlenirsek başarırız"

Başarı için kenetlenmenin önemli bir faktör olduğunun altını çizen Cihan Bulut, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz sezon takımımız, yüzümüzü kara çıkarmadı ve ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takımlar arasında yer aldı. Ligde kalma başarısını gösterdi. Gerçekten sancılı bir süreçti. Futbolcularımız kenetlendi, teknik heyetimiz kenetlendi, taraftarımız kenetlendi, Antalyamız kenetlendi ve takımımız Süper Lig’de kaldı. Bu enerjiyi yeni sezonda da devam ettirmek en büyük temennimiz. Futbolcularımız arasındaki birlik ve kenetlenme duygusu eminim yanında başarıyı da getirecektir.”