Antalyaspor Başkanı ‘Gülerek gidiyorum’ diyerek istifa etti

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle olağanüstü genel kurul kararı alan başkan Cihan Bulut, Atilla Konuk Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Başkanlıktan istifa edip görevi devrettiğini açıklayan Bulut, Antalyaspor’da başkanlık görevine, kendisinden önceki başkan Ali Şafak Öztürk’ün geleceğini söyledi. Bulut, mevcut yönetimin eylül ayının 18’ine kadar devam edeceğini ve yeni yönetimin geçmişten ders alarak transfer politikalarını ona göre şekillendirmesi gerektiğini vurguladı.

“Öztürk’e devretmek için istifa ediyorum”

Yönetimle birlikte var gücüyle çalıştıklarını ve Antalyaspor’u ayakta tutmaya çalıştıklarını ifade eden Bulut, “10 Ocak’ta devraldığım bu onurlu görevi, Allah’a hamdolsun ki, elimizden geldiği kadarıyla bayrağı üstlerde taşıyarak, sevgili Ali Şafak Beyefendi’ye devretmek için istifa ediyorum. Bunun için çok mutluyum ve huzurluyum. Bugün gidiyorum, inanın çok huzurluyum ve gülerek gidiyorum. Ben biliyorum ki benden sonra gelecek olan arkadaşlarımız, geçmiş dönemde yaptıkları hata demeyeyim ama transferleri yapmayacaktır. Dünya yıldızı futbolcu arkadaşlarla çalışma fırsatını ben de isterdim. Çok büyük oyuncular transfer etmek isterdim. Ama bu takımın o gün ki doğrusu bu değildi. Doğrusu mütevazi ligde kalacak bir takımdı. Amaçlarımızdan bir tanesi genç arkadaşlarımızı kazandırmaktı ve kazandırdık. Beşiktaş maçında yıldız kardeşlerimizi gördünüz. Her şey parayla olmuyor. Beşiktaş gibi önemli bir galibiyetten sonra bırakmanın gururunu yaşıyorum” dedi.

"Kayyuma gidecek haldeydik"

Göreve geldiklerinde takımın maddi sıkıntılar içerisinde bulunduğunu hatırlatan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geldiğimiz gün takımımızın durumunu biliyordunuz. Son derece sıkışmış, pahalı futbolcuların paralarını ödeyememiş bir takım, finansman sıkıntı çeken bir takım ve samimi olarak söyleyeyim ki neredeyse kayyuma gidecek, kapıları kapanacak bir takım haldeydik. Allah’a hamdolsun biz elimizden geldiği kadarıyla bu günlere geldik. Herkesin düşecek dağılacak dediği takımı ligde tuttuk. Lig başlarken de takımımız için her şeyi yaptık. Yapmış olduğumuz transferleri sizler biliyorsunuz. Elimizdeki bütçeyi en isabetli kullanarak en ucuz, en değerli futbolcularla, en kıymetli oyuncularla çalışmaya çalıştık. Hiçbir şekilde menajerlik paraları yüzde 5, yüzde 7-8 üzerine çıkmamıştır. Son derece şeffaf ve ilkeli şekilde transfer komitesinden çıkmıştır her şeyimiz. Maddi imkanlarımız olsaydı birkaç transfer daha yapacaktık ama yoktu.”

“Gideceğimi bir gün biliyordum”

Koltuk sevdalısı olmadığını belirten Bulut, “Elimizden gelen her şeyi yaptık, koltuk sevdalısı olmadığımı bir kez daha söylüyorum. Bana bir görev verildi, ben görevi aldığım gün her ne kadar o gün istekli olmasam da aldığım kalemi ucundan değil ortasından tutup sahiplendim. İnanın kendi işlerime gitmeden her gün sabah 08.30’da kalktım, gece 12’de Antalyaspor ile yattım. Ben bu takımda kalıcı olmayacağımı ve bir gün gideceğimi biliyordum. Ben de yarın tribünde bir taraftar olarak takımımı destekleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Mevcut yönetim 18’ine kadar takımın başında

Mevcut yönetimin eylül ayı 18’ine kadar devam edeceğini aktaran Bulut, “Yönetimdeki arkadaşlar ayın 18’ine kadar, eğer yeni gelecek olan arkadaşların isteği olursa, bir bir istifa edip onları alacaklar, 18’ine kadar yönetimimiz dimdik ayakta ve yeni yönetimimizin yanında ve arkasında. Alacakları kararı da Antalyaspor menfaati için destekleyeceklerdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

“Hakkımı helal etmiyorum”

Taraftarın isteğini yerine getirdiğini tekrar dile getiren Bulut, şunları söyledi:

“Taraftarıma çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklediler, eleştirdiler. Bana küfür edenlere ve beni Atatürk düşmanı gibi gösterenlere ise hakkımı helal etmiyorum. Benim ve yönetimimin cumhuriyetçiliği ve Atatürkçülüğünü kimsenin tartışmasına müsaade etmedim ve etmem de. Bu ülkenin kurucusu, başkomutanımız. Allah gani gani rahmet eylesin. Selanik’teki evine gitmiş birisi olarak onlara hakkımı helal etmiyorum.”

450 milyon borçla devir ediliyor

Mevcut mali tabloyla alakalı soruları da yanıtlayan Bulut, kulübün borcunu 50 milyon lira civarına düşürdüklerini ve transfer politikasıyla da tasarrufa gittiklerini söyledi. Bulut, “500 milyon desem net bir rakam demiş olamam. Yaklaşık 450 milyon civarında bir borç var. Bu borç önceki dönemlerden gelen bir tutar. 50 milyon civarında borç eksilttik, yeni bir borç yapmadık. Pahalı futbolcularla yollarımızı ayırıp, tasarrufa gittik. Genç arkadaşlarımızla yola devam ettik. Mütevazı takım kurduk, yüksek paralı olan futbolcularla ayrılmak zorunda kaldık, ayırmasaydık batardık. Ben de Eto’o gibi futbolcularla devam etmek isterdim, taraftara kendimi alkışlatmak isterdim ama devam edemezdik” şeklinde konuştu.