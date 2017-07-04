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04 Temmuz 2017 11:37

Antalyaspor Basketbol Okulu’nda ders zili çaldı

Antalyaspor Kulübü Basketbol Şubesi tarafından düzenlenen Antalyaspor Basketbol Okulu’nda kurslar başladı.

Antalyaspor Basketbol Okulu’nda ders zili çaldı

04 Temmuz 2017 11:37


Antalyaspor Basketbol Okulu’nda yaz kurslar başladı. 7 ila 15 yaş arasındaki kız ve erkek katılımcıların yer aldığı Antalyaspor Basketbol Okulu’nda eğitim Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılıyor.


Antbirlik Spor Salonu’nda düzenlenen basketbol okulu hakkında konuşan Antalyaspor Basketbol Genel Menajeri Arzu Özyiğit, “Okulumuza olan ilgiden çok memnunuz. Kayıtlarımız hala devam ediyor. Kursiyerlerimiz burada hem eğleniyor hem de profesyonel bir ekip gözetiminde eğitim alıyor. Bu okulun bir diğer amacı da altyapımızı güçlendirmek” diye konuştu.




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