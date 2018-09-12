Antalyaspor Bayan A Voleybol Takımı lige hazır

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2'nci Ligi'nde mücadele edecek Antalyaspor Bayan A Voleybol Takımı sporcuları, düzenlenen törende tanıtıldı.

Antalyaspor Kulübü Derneği çatısı altında 2017-2018 sezonu içerisinde voleybol şubesinin açıldığını belirterek sözlerine başlayan Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, “Voleybol branşında geçtiğimiz yıl 6 kategoride bayanlarda yer aldık. A takımımız da bölgesel ligde şampiyon olarak 2. Lige yükselmesini sağladık. Bu yıl 2. Lig'de çok genç bir kadroyla mücadele edeceğiz. Yaş ortalamamız yaklaşık 19 civarında” dedi.

"Bu branşta ilerleyerek Antalya'yı temsil etmek istiyoruz"

Takım kadrosunu oluştururken özellikle Antalya'daki voleybol kulüplerinden oyuncu transfer ettiklerini sözlerine ekleyen Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, “Bu yıl, bu genç kadroyla deneyim elde etmek istiyoruz. Bu branşta ilerleyerek Antalya'yı temsil etmek istiyoruz. Antalyaspor'un her branşta bir üst marka olma misyonu var. Biz de bunu ilerletmek için adım atmıştık. Bunun da devam edeceğine inancımız sonsuz” ifadelerini kullandı.

İlk maç 7 Ekim'de

Temmuz ayında takımımızın çalışmalarına başladığını sözlerine ekleyen Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, “7 Ekim 2018 tarihinde Antalya 10 Bin Kişilik Spor Salonu'nda oynayacağımız ilk lig mücadelesine kadar hazırlıklarımız devam edecek. Deneyim yılı olacak. Antalyaspor, birçok branşta iyi bir şekilde temsil edilmekte ve bu çıtanın daha da üst sıralarda olacağına inanıyorum. Tüm oyuncularımıza ve teknik heyetimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

" Antalya şehri için önemli "

Geçtiğimiz yıl edinilen başarıyla bir üst lige çıkma başarısı gösteren voleybol takımımızın oyuncu ve teknik ekibini kutlayan Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk, “Elde edilen bu başarıda emeği geçen Dernek Başkanımız Nafiz Tanır'ı da kutlamak istiyorum. Diğer şubelerimizde de uygulamak istediğimiz bir modelle yola çıkmışlar. Genç yaş ortalamasıyla, başarı elde etmişler. Antalya şehri için çok önemli bir şube. İnşallah aynı şekilde ve geleceğe yatırım olarak devam eder” dedi.

"Çok emek verdik"

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını yoğun bir tempo altında sürdürdüklerini söyleyen Takım Kaptanı Svetlana Uncu ise, “Geçtiğimiz yıl lige çıkmak için çok emek verdik ve başarılı olduk. Bu sezon da aynı olacak. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Antalyaspor gerçekten çok kurumsal bir yer. Genç bir ekibimiz. Burada olmaktan çok mutluyum. Hocalarıma ve yönetimime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.