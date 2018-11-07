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Antalyaspor Çarşısı esnafından her ayın 7'sinde yüzde 50 indirim kampanyası

Antalya Stadyumu altında hizmet veren işletmeler her ayın 7’sini ’Antalyaspor Günü’ ilan ederek yüzde 50 indirim başlattı.

Antalya Stadyumu altında hizmet veren işletmeler her ayın 7'sini 'Antalyaspor Günü' ilan ederek yüzde 50 indirim başlattı. İndirimin ilk konukları Antalyaspor Kulübü Başkanı Başkanı Ali Şafak Öztürk ve futbolcular oldu.


Antalya Stadyumu altında geçtiğimiz yıldan bu yana hizmet veren işletmeler, 7 Kasım 2018 tarihinden itibaren, her ayın 7'sinde yüzde 50 indirim uygulamaya başladı. '7' temalı indirimin ilk konukları Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yönetim, teknik heyet ve futbolcular oldu.



"Stadyum çevresinin canlı olması önemli"


Antalya Stadyumu'nun maç günleri hariç de bir yaşam alanı olduğunu belirten Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Stadyum çevresinin canlı olması hem esnaf hem de kulübümüz için önemliydi. Buraları kiraya verirken de bunları konuşmuştuk. Takımızın iyi giderken taraftarımızın mümkün olduğunca stadyum çevresinde yemek yemesi ve vakit geçirmesini önemli buluyorum. Böylelikle hem Antalyaspor kültürü gelişecek hem de bu esnaf daha güçlü şekilde ayakta duracak. Her ayın 7'sinde ve diğer günlerde taraftarımızı işletmelerimize bekliyoruz” diye konuştu.


İşletme sahiplerinden Aydın, her ayın 7'sini çarşıda ‘Antalyaspor Günü' ilan ederek yüzde 50 indirim yaptıklarını, halkın gösterdiği ilgiden memnun olduklarını kaydetti.

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