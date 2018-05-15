Antalyaspor derbi hazırlıklarını sürdürdü

haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Cuma günü saat 18.00’de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile sezonun son maçını oynayacak olan Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde sürdürdü. Kırmızı-beyazlı takım, haftanın ikinci antrenmanını gündüz gerçekleştirdi. Antrenmana yarım saatlik ısınma hareketleri ile başlayan Antalyaspor, daha sonra elemeli ayak tenisi maçları oynadı. Ayak tenisi maçları yaklaşık 2 saat sürdü. Final maçı, Yekta Kurtuluş, Diego ve Chico’dan oluşan takım ile Musa Nizam, Hakan Özmert ve Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’ndan oluşan takım arasında oynandı. Final maçını Yekta Kurtuluş, Diego ve Chico’dan oluşan takım kazandı.