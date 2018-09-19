Antalyaspor Derneği'nin çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Olağanüstü Genel Kurulu, 22 Eylül'de çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek. Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün dernek başkanlığına tek aday olarak girmesi öngörülürken, kurulda 501 üyenin oy kullanması bekleniyor.

Antalyaspor Derneği'nde genel kurul heyecanı sürüyor. 15 Eylül Cumartesi günü Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurulun birincisine, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır ve az sayıda kulüp üyesi gelmiş ve çoğunluk sağlanamadığı için kurul 22 Eylül tarihine ertelenmişti. Aynı adreste cumartesi günü sabah 10.00'da gerçekleşecek olan genel kurula, bu sefer katılımın yoğun olması bekleniyor. Mevcut dernek başkanı Nafiz Tanır'ın daha önceden aday olmayacağını açıkladığı genel kurula, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün tek aday olarak girmesi öngörülürken, kurulda 501 üyenin oy kullanması bekleniyor.

Tüzük hükmüne göre 2016-2017 yılında aidat borcu olmayan üyelerin katılabileceği kurul öncesi, çoğu üyenin genel kurula katılım için aidatları ödediği ve bunda en büyük etkenin, Başkan Ali Şafak Öztürk'ün aday olma ihtimali olarak görülüyor.