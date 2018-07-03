Antalyaspor Derneği’ne spor salonu desteği

Anne ve babasının adını taşıyan 24 derslikli Kepez’de bulunan Neriman- Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi’ni yaptıran Mustafa Yılmaz, Vali Münir Karaloğlu ve Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır arasında protokol imzalandı. Protokol ile spor salonu okul kullanımı dışında Antalyaspor Kulübü Derneği sporcuları tarafından kullanılacak.

“Spor salonunu Antalyaspor Kulübü sporcuları kullanacak”

Okulun sadece derslikleri değil, sosyal donatı alanlarının da çok güzel olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, “Okulun spor salonunu Antalyaspor Kulübü Derneği’ne okul kullanımı dışında kulübün sporcuları kullanacak. Antalya’da bütün okullara talimatımız var. Mahalledeki okullardaki spor salonlarını okul kullanımları dışında mahalledeki gençliğin ve spor kulüplerinin emrinde. 24 saat mahallelilerimiz okullardaki spor salonları kullanabiliyorlar” dedi.

Tanır: “12 branşta faaliyet gösteriyor”

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır ise Antalyaspor’un amatör sporlarındaki gençlerin spor salonunda çalışacaklarını belirterek, “Amacımız, gençlerin spor yapması ve Antalyaspor Kulübü adına da iyi sporcu yetiştirebilmek. Bununla ilgili Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor bir bütün olarak Türkiye’de 12 branşta faaliyet gösteren bir kulübü. Türkiye liglerinde de mücadele ediyoruz. Bu salon birçok gencimizin yetişmesine vesile olacak” diye konuştu.

Öte yandan Vali Münir Karaloğlu tarafından hayırsever Mustafa Yılmaz’a yaptırdığı okul için onur belgesi takdim edildi.