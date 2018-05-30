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30 Mayıs 2018 09:39

Antalyaspor, en çok kart gören 4. takım oldu

Antalyaspor, sezon boyunca 84 sarı kart ve 4 kırmızı kart görerek ligde en çok kart gören 4.

Antalyaspor, en çok kart gören 4. takım oldu

30 Mayıs 2018 09:39

takım oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu’nun(TFF) açıkladığı verilere göre kırmızı-beyazlı ekip sezonu 88 kartla tamamladı. Akdeniz ekibi sezon boyunca 84 sarı, 4 kez de kırmızı kart gördü. Kırmızı-beyazlılar, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor’un ardından en fazla kart gören 4. takım oldu. Ligden düşen Kardemir Karabükspor 96 sarı ve 4 kırmızı kart ile kart sıralamasında birinci sırada yer aldı. Küme düşen bir diğer takım Gençlerbirliği ise 84 sarı ve 6 kırmızı kartla bu alanda ikinci oldu. Trabzonspor ise 86 sarı ve 6 kırmızı kartla en çok kart gören 3.takım oldu. Antalyaspor, geçen sezonu 86 sarı ve 6 kırmızı kartla tamamlamış ve ligin en çok kart gören 4. takımı olmuştu.




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