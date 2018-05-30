Antalyaspor, en çok kart gören 4. takım oldu

takım oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun(TFF) açıkladığı verilere göre kırmızı-beyazlı ekip sezonu 88 kartla tamamladı. Akdeniz ekibi sezon boyunca 84 sarı, 4 kez de kırmızı kart gördü. Kırmızı-beyazlılar, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor’un ardından en fazla kart gören 4. takım oldu. Ligden düşen Kardemir Karabükspor 96 sarı ve 4 kırmızı kart ile kart sıralamasında birinci sırada yer aldı. Küme düşen bir diğer takım Gençlerbirliği ise 84 sarı ve 6 kırmızı kartla bu alanda ikinci oldu. Trabzonspor ise 86 sarı ve 6 kırmızı kartla en çok kart gören 3.takım oldu. Antalyaspor, geçen sezonu 86 sarı ve 6 kırmızı kartla tamamlamış ve ligin en çok kart gören 4. takımı olmuştu.