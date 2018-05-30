Antalyaspor, Erol Bulut için gün sayıyor

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile beklenmedik bir şekilde yollarını ayıran Antalyaspor’da teknik adam arayışlarında sona geliniyor. Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut’un, “3 gün içerisinde yeni teknik direktörümüzü belirleyeceğiz” açıklamasının ardından akla ilk gelen isim genç teknik adam Erol Bulut oldu. Yeni Malatyaspor’la ipleri koparma noktasına gelen Bulut’un çok büyük bir aksilik olmazsa Akdeniz ekibinin yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

Futbolculuk kariyeri

Almanya doğumlu olan ve futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Adanaspor ve Bursaspor formaları da giyen Bulut, Almanya’da Eintracht Frankurt, 1860 München ve Yunanistan’da Olimpiakos gibi önemli takımlarda forma giydikten sonra 2012 yılında futbolculuk kariyerine nokta koydu.

Antrenörlük Kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra kariyerine antrenör olarak devam eden 43 yaşındaki teknik adam, 2012-2013 sezonunda kısa süreli olarak Kartalspor ve Yeni Malatyaspor’da Özcan Kızıltan’ın yanında yardımcı antrenörlükle kariyerine başladı. Bulut, daha sonra kısa süreli olarak Elazığspor’da Trond Solliet’in yanında yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2012-2015 sezonundan geçen sezon başına kadar Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yanında yardımcı antrenörlük yaptı. Süper Lig’e geçen sezon yükselen Evkur Yeni Malatyaspor ile teknik adamlık kariyerine başlayan Erol Bulut, Malatyaspor’la çıktığı 29 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 39 puan toplayarak ligi 10. sırada tamamlamayı başardı. Bulut, lig boyunca göze hoş gelen futbol anlayışıyla da takdir topladı.