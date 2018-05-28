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28 Mayıs 2018 10:22

Antalyaspor, Erol Bulut ile prensipte anlaştı

Antalyaspor’da Hamza Hamzaoğlu’ndan boşalan teknik direktörlük görevine Erol Bulut geliyor.

Antalyaspor, Erol Bulut ile prensipte anlaştı

28 Mayıs 2018 10:22

Kırmızı-beyazlı yönetim, dün gece Antalya’ya gelen teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.


Spor Toto Süper Lig’de bu sezon istenen performansı sergileyemeyen Antalyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını tamamladı. Antalyaspor yönetimi, Evkur Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Erol Bulut ile prensipte anlaşmaya vardı. Dün gece Almanya’dan Antalya’ya gelen 43 yaşındaki teknik adam gün içerisinde kırmızı-beyazlı yöneticilerle bir araya gelecek.


Erol Bulut ile 3 yıllığına prensipte anlaşan Antalyaspor’un, haziran ayının ilk haftası düzenlenecek törenle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.




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