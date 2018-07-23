Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 09:40

Antalyaspor farklı kazandı

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü Hollanda’da yaptığı hazırlık maçında KuwaitSport’u 4-0 yendi.

Antalyaspor farklı kazandı

23 Temmuz 2018 09:40


Hollanda’da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Antalyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı KuwaitSport takımını Danilo (2), Doukara ve Bahadır’ın golleriyle 4-0 yendi.


Antalyaspor, KuwaitSport karşısına şu 11 ile çıktı:


"Ferhat (dk. 46 Ozan), Nazım (dk. 67 Salih), Celustka (dk. 60 Bahadır), Diego (dk. 60 Chico), Birkan (dk.46 Musa), William (dk.60 Harun), Hakan (dk.60 Osman), Charles (dk.60 Yekta), Danilo (dk. 67 Mustafa İnan), Maicon (dk.60 Serdar), Doukara (dk.60 Halim)"


Rakip takım karşısında baştan sona üstün oynayan Antalyaspor, maç boyunca kalesinde ciddi bir tehlike yaşamadı. Kırmızı-beyazlı takımı Almanya Hiljanda’da yaşayan gurbetçilerin yanı sıra Antalya’dan gelen taraftarlar da destekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç