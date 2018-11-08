Antalyaspor futbolcuları, OSB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne konuk oldu

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Emre Önen ile futbolculardan Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Hakan Özmert ve Doğukan Sinik, Antalyaspor taraftar gruplarından 07 Gençlik'in organizasyonu ile OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gençlerle buluştu.

Girişte tezahürat ve meşalelerle karşılanan futbolcular, okulun konferans salonunda gençlerin sorularını yanıtladı. Her maçta sahaya kazanmak için çıktıklarını ve ligin sonunu iyi bir yerde bitirmek istediklerini belirten futbolcular, tavsiyelerde de bulundu ve eğitimin önce geldiğinin altını çizdi. Söyleşide gençler merak ettikleri soruları sorarken zaman zaman verilen esprili cevaplar neşeli anların geçirilmesine neden oldu. Buluşmanın sonunda futbolcular da gençlere soru sordu ve doğru cevaplayanlara imzalı atkılar verildi. Öğrencilerin imza almak ve fotoğraf çektirmek için yarıştığı etkinlikte, Okul Müdürü Ramazan Katkıcı'ya günün anısına tüm futbolcuların imzaladığı bir forma hediye edildi.