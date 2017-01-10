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10 Ocak 2017 20:57

Antalyaspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı

10 Ocak 2017 20:57

Antalyaspor, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı.
Hasan Subaşı Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda yeni transfer Brezilyalı stoper Sandro Ranieri de yer aldı. Antrenman öncesi Çalımbay, futbolcularıyla sahada kısa süreli bir toplantı yaptı. Koşu ve ısınmayla başlayan idmanda Antalyasporlu futbolcular, kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise kırmızı-beyazlılar yarım sahada taktik maç yaptı.

Samuel Eto’o hırsıyla dikkati çekti
Antrenmanda yeni transfer Sandro sempatik tavırlarıyla takıma çabuk uyum sağladı. Antalyaspor’daki ilk antrenmanında Brezilyalı Motta ve Diego ile uzun süre sohbet eden Sandro’nun neşeli olduğu gözlendi. Kamerunlu golcüsü Samuel Eto’o ise hırsıyla dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında burnu kırılan kaleci Ozan takımdan ayrı koşu yaptı. Ozan’ın sezon sonunda ameliyat olacağı belirtildi.



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