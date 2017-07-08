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08 Temmuz 2017 11:27

Antalyaspor günde 3 antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor

Süper Lig’e bu sezon Avrupa kupaları hedefiyle hazırlanan Antalyaspor, yeni sezonun hazırlıklarını Bolu Gerede’de sürdürüyor.

Antalyaspor günde 3 antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor

08 Temmuz 2017 11:27

Kırmızı-beyazlılar hafta sonunu günde 3 antrenman yaparak tamamlayacak.


Kamp çalışmalarını Gerede’de sürdüren Antalyaspor, hafta sonunu günde 3’er antrenman yaparak geçirecek. Güne erken başlayan kırmızı-beyazlı ekip, sabah antrenmanında, kamp yaptığı tesisin önündeki göl çevresinde 32 dakikalık koşu yaptı. Futbolcular, 32 dakikalık sürede göl çevresinde 4 tur attı. Antrenman, koşunun çıkış ve finiş noktası olan alanda yapılan egzersiz hareketleri ile sona erdi. Antalyaspor, günün ikinci ve üçüncü antrenmanlarını sahada yaparak gerçekleştirecek.



4 hazırlık maçı yapacak


Öte yandan Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 hazırlık maçı yapacak. Kırmızı-beyazlı takım ilk hazırlık maçını 15 Temmuz günü Boluspor ile yapacak. Antalyaspor, kalan 3 hazırlık maçında ise, 23 Temmuz’da Almanya 2. Bundesliga takımlarından Fc Erzgebirge Aue, 27 Temmuz’da Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ve 31 Temmuz’da yine Almanya Bundesliga takımlarından Hamburg ile oynayacak.




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