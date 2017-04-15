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15 Nisan 2017 17:34

Antalyaspor hazırlık maçında Love’u durduramadı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren iki Akdeniz ekibi Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor lige verilen arada hazırlık maçında karşılaştı.

Antalyaspor hazırlık maçında Love’u durduramadı

15 Nisan 2017 17:34

İki takımın mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor golcü oyuncusu Love’un hat-trick yaptığı maçı 3-1 kazandı.


16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleşecek anayasa değişikliği referandumu nedeniyle Süper Lig’e verilen arada iki Antalya takımı hazırlık maçında karşılaştı. Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te yapılan hazırlık mücadelesini Aytemiz Alanyaspor, Brezilyalı golcüsü Vagner Love’un hat-trick yaptığı maçı 3-1 yendi. Aytemiz Alanyaspor mücadeleye hızlı başlarken, Love 3. dakika da takımının ilk golünü attı. Brezilyalı oyuncu Vagner Love, 21. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve ilk yarının da skorunu 3-0 olarak belirledi. Turuncu-yeşilli takımda ilk yarıda 3 gol atan Love, ikinci yarıda mücadele de yer almadı. Maçın ikinci yarısında iki takım da gol bulmakta zorlanırken, Antalyaspor’un tek golü 83. dakikada Deniz Kadah’tan geldi. Mücadele Aytemiz Alanyaspor’un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.




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