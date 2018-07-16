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16 Temmuz 2018 12:18

Antalyaspor Hollanda’ya gitti

Antalyaspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda’ya gitti.

Antalyaspor Hollanda’ya gitti

16 Temmuz 2018 12:18


Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, 16-26 Temmuz arasında gerçekleştireceği ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda’ya gitti. Kırmızı-beyazlıları, yönetim kurulu üyeleri Şükrü Ülker ve Ahmet Öztürk ile Antalyaspor Altyapılardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer Antalya Havalimanı CIP Salonu’ndan uğurladı.


Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Hollanda’da sürdürecek olan kırmızı-beyazlı ekip, burada 19, 22 ve 25 Temmuz tarihlerinde üç hazırlık maçı yapacak.




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