Antalyaspor ile Başakşehir Süper Lig’de 16. randevuda

hafta açılış maçında Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı-beyazlılarla Medipol Başakşehir toplamda 25, Spor Toto Süper Lig’de ise 16. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig’de 32 hafta sonunda 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 de yenilgi alarak 38 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. Antalyaspor ile Medipol Başakşehir ilk kez 2002-2003 yılında Spor Toto 1. Lig’de karşı karşıya geldi. İki takımın ilk kez karşılaştığı ve Antalya’da oynanan mücadeleyi kırmızı-beyazlı takım 2-1 galip tamamladı.

Antalyaspor ile Başakşehir, Spor Toto 1. Lig’de 8, Spor Toto Süper Lig’de 15 ve bir kez de Kızılcahamam Kupası’nda olmak üzere toplamda 24 kez karşı karşıya geldi. İki takım en son sezonun ilk yarısında İstanbul’da karşılaşırken mücadeleden Medipol Başakşehir 4-1 galip ayrılmıştı.

Antalya’da galibiyetler eşit

Antalyaspor ile Medipol Başakşehir toplamda 24 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig’de 15 kez karşılaşırken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 da yenilgi aldı. Antalya’da Süper Lig’de oynanan 11 maç sonunda iki takımda 5’er galibiyet alırken, bir maç ise berabere sona erdi.

Antalyaspor 25, Başakşehir 33 gol attı

Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan 24 maç sonunda Antalyaspor, İstanbul temsilcisine 25 gol atma başarısı yakalarken, Başakşehir ise kırmızı-beyazlılara 33 gol ile karşılık verdi.

En farklı galibiyet Başakşehir’den

Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan 24 maçta en farklı skoru 4-0 ile 2011-2012 sezonunda İstanbul’da oynanan maçta Medipol Başakşehir elde etti. İstanbul ekibine 4 farklı galibiyeti Eren Aydın, Doka, Tevfik Köse ve Edin Visca attığı gollerle getirdi. İki takım arasında en çok golün atıldığı maçlar ise 2003-2004, 2015-2016 sezonunun ilk yarısında oynanan 3-2’lik maçlar ve bu sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan 4-1’lik skorlar oldu. Toplamda 5 golün atıldığı bu 3 maç aralarında oynanan ve en çok golün atıldığı maçlar olarak kayıtlara geçti.

En çok 1-0 ve 2-1’lik skorlar

Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir arasında en çok skor 7 maç ile 1-0 olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 6 maç 2-1, 3 maç 1-1, 2 maç 0-0 ve 3-2, 1’er maçta, 2-2, 3-1, 4-0 ve 4-1 sona erdi.

Antalyaspor’da 5 oyuncu ceza sınırında

Kırmızı-beyazlılarda M. Başakşehir maçı öncesinde ise 5 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor’da, 3’er sarı kartları bulunan Djourou, Danilo, Chico, Yekta Kurtuluş ve Celutska M.Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda son hafta deplasmanda oynanacak A.Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

3 oyuncu sakatlığı nedeniyle yok

Antalyaspor’da hafta içerisinde Almanya’da ameliyat olan başarılı sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç sezonu kapatırken, son 2 haftada oynanacak M.Başakşehir ve A. Alanyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve Zeki Yıldırım da zorlu mücadele de forma giyemeyecek diğer oyuncular.

Gol umudu Deniz Kadan ve Doukara

Akdeniz ekibi Antalyaspor’da 32 hafta sonunda attığı 9 gol ve yaptığı 2 asistle Deniz Kadah, M. Başakşehir maçında takımın gol silahı olacak. Devre arasında Osmanlıspor’dan kadroya katılan, attığı 5 golün yanı sıra yaptığı 5 asistle takımına puanlar kazandıran Doukara da takımın gol umudu olacak.

Başakşehir’de 3 eksik

Süper Lig’de 4. Sırada yer alan M. Başakşehir’de ise Antalyaspor maçında kırmızı kart cezaları bulunan Mossoro ve Arda Turan’ın yanı sıra sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci’den yoksun maça çıkacak. Kerim Frei ise, maçta oynaması ve sarı kart görmesi halinde son hafta Başakşehir’in sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Antalyaspor’un Medipol Başakşehir karşısında şu 11 ile sahaya çıkması bekleniyor:

"Boffin, Celutska, Djourou, Diego Angelo, Musa Nizam, Yekta Kurtuluş, Vainqueur, Maicon, Hakan Özmert, Deniz Kadah ve Doukara."