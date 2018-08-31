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31 Ağustos 2018 09:46

Antalyaspor ile Çaykur Rizespor 18. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Antalyaspor ile Çaykur Rizespor 18. randevuda

31 Ağustos 2018 09:46

haftasında karşılaşacak olan Antalyaspor ile Çaykur Rizespor, bu maçla birlikte toplamda 18. randevularına çıkacak.


Antalyaspor, haftasında 2 Eylül Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Akdeniz temsilcisi ile Karadeniz ekibi, Süper Lig’de daha önce 14 kez, toplamda ise 17 defa birbirlerine rakip oldu.




Antalya’da rakibine 2 kez yenildi


İki takım ilk kez 1986-1987 yılında Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, Adnan Gülek ve Bekir Kahraman’ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Antalyaspor, oynanan toplam 17 maçta rakibine karşı 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Antalyaspor ile Çaykur Rizespor, söz konusu müsabakaların 14’ünü Süper Lig’de, 2’sini TFF 1. Lig’de, 1’ini de hazırlık maçında oynadı.


Bu iki ekip, Antalya’da 8 kez karşılaştı. BU müsabakalarda Antalyaspor, rakibine karşı 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı.



En fazla gol 6


Bu iki ekibin oynadığı maçlarda toplamda en fazla 6 gol atıldı. 2002-2003 yılında ve 2015-2016 yıllarında Rize’de oynanan mücadeleleri 5-1’lik skorlarla Karadeniz temsilcisi kazandı. Bu karşılaşmalar aynı zamanda iki ekip arasında oynanan mücadeleler içerisinde alınan en farklı skor olarak da kayıtlara geçti.



Hazırlık maçı berabere


Rizespor ile Antalyaspor arasında oynanan 17 maçta toplam 50 gol atıldı. Bu gollerin 23’ünü Antalyaspor, 27’sini ise Çaykur Rizespor kaydetti.


İki takım son olarak 12 Temmuz 2018 tarihinde Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor’un gollerini Braian Samudio,Vedat Muriç, Antalyaspor’un ise Yekta Kurtuluş ve Souleymane Doukara’nın 89. dakikada attığı gollerle mücadele 2-2 berabere sona erdi.


Süper Lig’in 4. haftasında 2 Eylül Pazar günü saat 21.45’te Antalya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan hakem üçlüsü yönetecek.




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