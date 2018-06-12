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12 Haziran 2018 14:53

Antalyaspor Kavşağı trafiğe açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Master Planı çerçevesinde, trafik yoğunluğu yaşanan Antalyaspor Kavşağı’nda başlattığı düzenleme çalışmasını tamamladı.

Antalyaspor Kavşağı trafiğe açıldı

12 Haziran 2018 14:53

Ulaşıma açılan kavşakta bekleme süresi azalırken, önemli rahatlama sağlandı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğine nefes aldıran kavşak düzenlemelerine yenisi eklendi. Ulaşım Master Planı kapsamında en yoğun trafik yüküne sahip kavşaklardan biri olan Antalyaspor Kavşağı’ndaki çalışmalar tamamlandı. Kavşakta köklü değişikliklere giden Büyükşehir Belediyesi, kavşaktaki mevcut trafik yükünü azaltmak amacıyla hemzemin düzenleme modeli uyguladı.



Döner kavşak sistemi sona erdi


Kavşak alanında yeni yapılan düzenleme ile mevcut orta döner kavşak sistemi sona erdi. Sakıp Sabancı Bulvarı ile Atatürk Bulvarı’nın üst hemzemin bölgeden karşılıklı geçişleri iptal edildi. Karşıya geçişler için Dumlupınar Bulvarı’nın Kuzey ve Güney tarafında kalan kısımlarında U dönüşleri için kavşaklar açıldı.



Trafikte bekle süresi azaldı


Proje ile Antalyaspor Kavşağı’nın kolları ve orta döner kavşak alanında sola ve sağa dönüşler için yol geçişleri yapıldı. Bu sayede sinyalizasyon bekleme süreleri kısaldı ve kavşak alanındaki trafik yoğunluğu azaldı.



Zeytin ağaçları kavşakta yerini aldı


Döner kavşakta bulunan asırlık zeytin ağaçları çalışmalar sırasında zarar görmemeleri için sökülerek, bakıma alındı. Ağaçlar çalışmaların tamamlanmasının ardından yine kavşaktaki yerlerini aldı. Kavşaktaki peyzaj çalışmaları da devam ediyor. Proje yaklaşık 2 milyon 500 bin liraya mal oldu.




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