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11 Eylül 2017 14:49

Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Süper Lig’in 5.

Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

11 Eylül 2017 14:49

haftası açılış maçında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.


Süper Lig’in 4. hafta maçında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, ara vermeden cuma günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, haftanın ilk antrenmanını sabah saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Galatasaray maçında ilk on birde oynayan futbolcular Antrenör Bülent Albayrak gözetiminde düşük tempolu koşu ve yürüyüş yaptı. Diğer grup ise düz koşu ve 5’e 2 oyunundan sonra Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde dar alanda taktiksel çalışmalar yaptı.




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