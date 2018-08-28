Antalyaspor Kulübü Derneği yeni başkanını Eylül’de belirleyecek

Dernek Başkanı Nazif Tanır, yeniden aday olmayacağının altını çizerek, önemli olanın Antalyaspor’un geleceği olduğuna dikkat çekti.

Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, Antalyaspor A.Ş.’nin almış olduğu olağanüstü seçimli genel kurul kararı sonrasında, Antalyaspor’un geleceği ve yararına olduğunu düşündüğü Antalyaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihini yasal en kısa sürede belirlemek amacıyla yönetim toplantısı gerçekleştirdi. 2016 yılının Haziran ayında görevi aldıklarını belirten Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nazif Tanır, 15 Eylül’de çoğunluk sağlanmazsa, 22 Eylül tarihinde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısını yapacaklarını kaydetti.

Antalyaspor’un geleceğini düşündükleri için böyle bir karar aldıklarına dikkat çeken Tanır, bu kararı genel kurulun iradesine bıraktıklarını söyledi. Başkan Tanır, “Yeni bir yönetim seçilsin, bu yönetimde Antalyaspor’un geleceği için imza atsın. Bu mevcut seçim, Eylül’ün 22’sinde gerçekleşecek. Yasal en kısa süre buydu. Bu seçimi gerçekleştireceğiz. Antalyaspor için hayırlı olsun” dedi. Kurulda yeniden aday olmayacağının altını çizen Tanır, “Arkadaşlarımın bireysel düşünceleri varsa saygı duyarım” diye konuştu.

Aidat borcu olan üyelere uyarı

Bu kararı önceden aldıklarını ifade eden Başkan Tanır, “Mevcut üyelerde bu seçime gidilecek. Gerekli duyuruları zaten yapacağız. Tüzüğümüz gereği, gecikmiş aylarda aidat borcu olan üyelerimiz genel kurula katılamıyor. 283 kişi katılabiliyor, bu karar neticesinde Eylül’ün 13’üne kadar aidat borcu olan üyelerimiz borçlarını ödesin” ifadelerini kullandı.

“Tesislerde seçim havası olsun istemedik”

Genel kurul toplantısını ise Antalyaspor tesislerinde yapmayacaklarını söyleyen Tanır, “Tesislerde, seçim atmosferi havası oluşsun istemedik. Böyle bir havanın tesislerimizde olmasını doğru bulmadık. Tesislerde yapmak istiyorduk ama böyle oldu. Antalyaspor camiası büyüktür, geçen hafta futbol takımı başarıya imza attı. Takımımızın fedakar futbolcuları karakter ortaya koydular” dedi.